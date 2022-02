‘Pokémon Legends: Arceus’ is zelfs plezant voor wie niet van Pokémon houdt

gamereviewRPG’s, daar zijn we hier eerder koele minnaars van. Te veel tekst wegklikken. Te weinig actie. Te traag. En ook op Pokémon is niet iedereen even dol. Maar onze (sam) was onlangs zo helemaal weg van Shin Megami Tensei V dat hij zich ook aan Pokémon Legends: Arceus zette. En hij zit daar graag.

Pokémon Legends: Arceus heeft enkele grote troeven in huis. Om te beginnen hoef je geen snars van Pokémon te kennen om mee te zijn met het simpele verhaal. Jouw personage komt stomweg uit de lucht gevallen in een vreemd land met vreemde beestjes. Een gekke professor neemt je onder zijn vleugels en hop, jouw avontuur begint. Eerst moet je de gebruikelijke ‘ga naar hier’', ‘doe dat’, ‘spreek met die’-opdrachtjes afwerken, maar al redelijk snel trek je een weids (semi-)open gebied in dat je vrij kan verkennen.

Vrijheid

Die vrijheid is hier cruciaal. In dat heuvelachtige groene landschap vind je allerlei objecten die je kan gebruiken, en het verzamelen daarvan is eigenlijk onverwachts aangenaam. Al snel schaar je ook een legertje Pokémon aan je zijde om te vechten tegen andere wilde Pokémon op je pad. En dat wilde mag je hier wel letterlijk nemen, want die snoezige wezentjes vallen jou ook gewoon aan. En dan bedoelen we wel degelijk je personage in de wereld, niet alleen jouw Pokémon tijdens de turn-basedgevechten.

Volledig scherm © Nintendo

Tof is dat je de wilde Pokémon ook kan besluipen om ze vanuit het hoge gras te vangen met een welgemikte bal tegen hun achterste. Je kan ze zelfs lokken of afleiden met enkele voorwerpen, wat de game een Assassin’s Creed-toefje geeft. Je komt ook meteen verschillende Pokémon tegen, want de game dwingt je niet om ze in een bepaalde volgorde te vangen.

Volledig scherm © Nintendo

Pokédex

Het is een zet die uitstekend uitpakt, net als die lege Pokémon-encyclopedie (Pokédex) die je zelf moet vullen. Per Pokémon moet je een aantal ‘onderzoeksopdrachten’ vervullen, zoals ze een aantal keren verslaan, of ze een paar keren dezelfde aanval zien gebruiken. In eerste instantie lijkt het erg schools om zo lijstjes te moeten vullen, maar na een tijdje biedt het gewoon ook een toffe uitdaging. Voor alle opdrachten die je tot een goed einde brengt, krijg je ook poen. En zo deelt de game je eigenlijk contant beloningen uit. Heel wat spelers vinden dat blijkbaar ook zo aangenaam dat ze gewoonweg meer dan twintig uur in die eerste wereld blijven rondhossen.

Volledig scherm © Nintendo

Niet kinds

Opvallend is ook dat Pokémon Legends: Arceus niet per se aanvoelt als een kindergame, maar gewoon iets voor alle leeftijden. De makers vinden ergens de sweet spot tussen genoeg uitleg te geven en niet te schools over te komen. Op sommige vlakken gaat Arceus overigens best wel diep, gezien het aantal verschillende objecten die je vindt en kan craften. De ontwikkelaars hadden dan weer wel wat meer uitleg mogen geven bij welke types aanvallen het beste werken tegen bepaalde soorten Pokémon, want het kan wel lastig zijn om een goeie aanvalsstrategie uit te dokteren. Moeilijk is het spel dan wel niet, maar als je overmoedig bent, krijg je wel eens het deksel op de neus, zeker wanneer je te vroeg een ‘alpha-Pokémon’ aanpakt.

Volledig scherm © Nintendo

Snufjes

Enkele kleine maar fijne snufjes zijn de mogelijkheid om je Pokémon te hernoemen, de bewegingsbesturing van Joy-Cons in te schakelen of om te gaan lopen van elk gevecht. Je kan ook snel reizen op de rug van een Pokémon én tegelijk voorwerpen oprapen, en de game bevat heel wat van die kleine dingetjes die het spelen zoveel aangenamer maken. Fans kunnen ook hun Pokémon ook tegen elkaar laten praten, of zelf een (erg rudimentaire)conversatie opzetten met de beestjes. Pikachu zegt trouwens zijn eigen naam nog niet, aangezien deze game zich afspeelt in het verleden.

Volledig scherm © Nintendo

Afwerking

Aan de vormelijke kant valt nog op dat het spel geen gesproken dialogen bevat, maar pure tekst, en niet in het Nederlands. Voor ondergetekende is dat geen enkel probleem, maar het is wel opmerkelijk bij zo’n gigantische franchise. De muziek voegt weinig sfeer toe, en vooral grafisch waren meer afwerking en afwisseling welkom geweest. Als je lang genoeg speelt, merk je dat dat eigenlijk wel geldt voor de hele game. Pokémon Legends: Arceus is plezant, maar met een beetje meer liefde had het ook geweldig kunnen zijn.

Volledig scherm © Nintendo

