PlayStation zet zijn pc-ambities stevig door

VideogamesMet de recente pc-releases van ‘Spider-Man: Miles Morales’, ‘Sackboy: A Big Adventure’ en ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’ zet Sony PlayStation zijn pc-ambities in een hogere versnelling. Dit jaar nog wil het zijn inkomsten uit games die buiten de console worden uitgebracht meer dan verdrievoudigen ten opzichte van het vorige.

PlayStation-game ‘Marvel’s Spider-Man Remastered’ is een plaatje wanneer je ‘m op de PlayStation 5 speelt. Maar hij ging bij ons helemaal next level op een Lenovo Legion S7-laptop, waarop we onlangs een paar uur van de game hebben doorgespeeld om te vergelijken met hoe we ‘m eind vorig jaar hadden ervaren op de PS5. Die laatste is een ongemeen krachtige machine, maar we merken opnieuw dat de tijdelijke voorsprong in rekenkracht die de consoles vlak na hun lancering hebben op de doorsnee tot betere gamingpc korter en korter wordt.

Volledig scherm 'Sackboy: A Big Adventure' op de pc. © PlayStation

Visuele verschillen

Op die vandaag rond de 1.500 euro kostende gaminglaptop (voor de kenners: eentje met een Intel Core i7-processor van de twaalfde generatie, een Nvidia GeForce RTX 3060-graphicskaart en 16 gigabyte werkgeheugen) speelde ‘Marvel’s Spider-Man Remastered’ vlot met knapperige graphics, al zat het verschil met dezelfde game op de PlayStation 5 wel in de diepere details. Die hebben minder te maken met de betere rekenkracht van de centrale processor: die van de PlayStation 5, een processor van chipmaker AMD, blijft twee jaar na lancering van het toestel nog robuust ten opzichte van die van een stevige pc. Maar de graphicshardware is een ander paar mouwen.

Bij een pc met een stevige GeForce-graphicskaart van de Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heb je om te beginnen de vele eigen technologieën die die marktleider van de grafische chips in zijn producten inbouwt, zoals de performantie- en kwaliteitsverhogende Deep Learning Super Sampling (DLSS)-, Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA)- en Nvidia Reflex-technologieën.

Volledig scherm Alle PlayStation-games die momenteel ook op de pc uit zijn. © RV

Schaalbare graphics

Al het zonet genoemde geldt ook voor de onlangs eveneens op de pc opgedoken games ‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’, ‘Sackboy: A Big Adventure’ en ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’, en eerdere ports ‘God of War’, ‘Days Gone’ en ‘Horizon: Zero Dawn’. Allemaal hebben ze die visuele schaalbaarheid, die alleen maar mogelijk is voor een pc-game. Een consolegame wordt gemaakt voor één hardwareprofiel, en verder is het wachten tot de volgende editie van de console (typisch 7 tot 10 jaar) voordat er een merkbaar visueel verschil is. Een game voor de pc kan na lancering nog een flink stuk verder blijven evolueren: wanneer er nieuwe visuele snufjes op chipgebied bijkomen, kunnen die ook met een update worden ondersteund door de game als PlayStation dat wil. Op die manier zullen al die PlayStation-games er binnen enkele jaren nog mooier uitzien op een gamingpc.

Volledig scherm 'Spider-Man: Miles Morales' op de pc. © PlayStation

Maar het belangrijkste verschil maken ze nù al in de verbeterde raytracing, een techniek die superrealistische belichting van oppervlakken mogelijk maakt. De PlayStation 5 was – samen met de concurrerende Xbox Series X – de eerste gameconsole die die technologie ondersteunde, maar ze bestond al langer op de pc en evolueert daar ook sneller op. De raytracing in de pc-versie heeft alvast een belangrijk voetje voor op gebied van realistische schaduwen die buitenlicht werpt, bijvoorbeeld op het plaveisel van Manhattan in de twee ‘Spider-Man’-games. Op de PS5 werpt zon- en maanlicht er niet zo’n realistische schaduwen in af.

Volledig scherm 'Sackboy: A Big Adventure' op de pc. © PlayStation

PC-veroveringstocht

In navolging van Microsoft, dat zijn Xbox-merk resoluut doortrok naar de pc, is dus ook PlayStation aan het timmeren aan een toekomst waarin de eigen consolehardware minder belangrijk wordt. Met die pc-versies dus, maar ook met dingen als de PlayStation Plus Premium-streamingdienst, die het in principe mogelijk maakt om bepaalde PlayStation-games te streamen naar een mobiel toestel.

De ambities op dat gebied, die Sony afgelopen zomer zich nog liet ontvallen tijdens een presentatie voor investeerders, zijn groot: tegen 2025 moet de helft van alle PlayStation-releases op pc en mobiele toestellen uitkomen, zei het bedrijf. De eerste stenen zijn daarvoor al gelegd. In zijn fiscale jaar 2021 (dat eind maart van dit jaar afliep) had Sony zo’n 80 miljoen dollar verdiend aan videogames buiten de PlayStation. Meer dan het dubbele van dezelfde periode in 2020-2021. En voor fiscaal jaar 2022 wordt een niet-console-opbrengst van 300 miljoen dollar verwacht.

Tegelijkertijd blijft PlayStation er wel voorlopig een punt van maken dat nieuwe blockbustergames eerst op de PS5 verschijnen. Dit in tegenstelling tot Xbox, dat bijvoorbeeld zijn exclusieve ‘Halo’- en ‘Gears of War’-games meteen zowel voor console als pc lanceert. Verwacht dus niet meteen een pc-versie van recentste PlayStation-klepper ‘God of War: Ragnarök’ of het eerder dit jaar verschenen ‘Horizon: Forbidden West’. Volgens Hermen Hulst, hoofd van de ontwikkelstudio’s bij PlayStation, zal er bij ieder van die games “minstens een jaar” tussen zitten voordat ze op de pc komen.

Volledig scherm 'Spider-Man: Miles Morales' op de pc. © PlayStation