PlayStation-games op pc maken ‘console-oorlog’ achterhaald

games Days Gone is inmiddels al de derde PlayStation-game die een uitgebreide pc-versie krijgt, na Horizon: Zero Dawn en Death Stranding vorig jaar. Het feit dat die voorgangers onverwacht erg succesvol waren, en er bij Sony nog een hele rist andere pc-conversies op stapel staat, betekent vooral dat het aloude idee van de ‘console-oorlog’ nu écht wel achterhaald wordt.

Ha, de console-oorlogen. Videogamemerken PlayStation en Xbox (en in mindere mate Nintendo) die met getrokken messen tegenover elkaar staan. Fanboys van het ene en het andere merk die elkaar rauw lusten wanneer de ander ‘zijn’ merk ophemelt. Ze zijn twintig jaar lang nauw verweven geweest met de commerciële ontwikkeling van videogames, maar ze behoren stilaan tot het verleden.

De twee consolefabrikanten worden namelijk meer en meer ‘platform-agnostisch’, zoals dat heet: waarop je hun eigen games speelt, maakt voor hen minder en minder een verschil. Xbox zette daar enkele jaren geleden de meest rasse schreden in, door het merendeel van zijn games meteen beschikbaar te maken voor de eigen console én voor Windows-pc’s. Eventueel zelfs op de smartphone of tablet, met de nog in volle ontwikkeling zijnde streamingdienst Xbox Cloud Gaming.

Volledig scherm De details in zo'n pc-versie komen beter tot hun recht dan op de PlayStation 4. © PlayStation

Overstap gewaagd

Nu was die uitbreiding van zijn speelveld nog wel iets wat je van Xbox kon verwachten: moederhuis Microsoft heeft natuurlijk ook baat bij nieuwe manieren om zijn Windows-besturingssysteem interessant te maken voor gamers. Maar vorig jaar kwam ook erfconcurrent PlayStation met pc-versies van twee van zijn exclusieve consoletitels, en dat was wèl een verrassing. Nog meer omdat ze nog erg succesvol waren ook: de pc-versie van sf-openwereldavontuur Horizon: Zero Dawn sleet meer dan 750.000 exemplaren bij lancering, en de post-apocalyptische mijmering Death Stranding werd meer dan een half miljoen keer verkocht op de pc. Dat is natuurlijk maar een fractie van het aantal exemplaren dat beide games sleten op de PlayStation 4, maar het is meer dan genoeg om van een succes te spreken.

Volledig scherm Uiteraard heeft de PlayStation 5 een inhaalbeweging gemaakt, maar de drie PS4-games zijn op hun mooist op de pc. © PlayStation

Doorgaan!

En dus, zei PlayStation-baas Jim Ryan onlangs tegen het Britse magazine GQ, komen er méér PlayStation-games naar de pc. “Dat is een voor zichzelf sprekende beslissing voor ons geweest”, zei hij in het blad. “We zien een kans om onze geweldige games aan een breder publiek te laten zien, en tegelijkertijd de economische wetten van gameontwikkeling te erkennen, die niet altijd eenvoudig uit te leggen zijn. De ontwikkelingskost gaat omhoog bij iedere consolecyclus.”

Welke PlayStation-games nog allemaal op de pc zullen verschijnen, vertelde Sony voorlopig niet, maar de eerste van het rijtje is in ieder geval uit: Days Gone, het zombie-biker-openwerelddrama dat geen echte potten brak toen het in 2019 verscheen, maar dat wel iets van een culthitje werd.

Volledig scherm Op de pc kunnen ook meer dingen worden bijgeregeld wat graphics betreft. © PlayStation

Wapenstilstand

Al die pc-versies hebben nieuwe features, zoals een beeldverversingssnelheid die door de speler zelf kan worden bijgesteld, graphics die zich automatisch aanpassen aan de videohardware in het toestel, en ondersteuning voor breedbeeldmonitoren en andere controllers dan die van PlayStation. Maar ze maken vooral dat idee van consolefabrikanten die met elkaar in ‘oorlog’ zijn nog wat meer achterhaald.

“Sony heeft het dubbele van de ‘installed base’ - het aantal bij gebruikers geïnstalleerde consoles - van Microsoft, en ik ben er zeker van dat dat niet anders zal worden in deze nieuwe generatie”, vertelde videogame-analist Joost Van Dreunen onlangs over de bewegingen die zowel PlayStation als Xbox naar de pc aan het maken zijn. “Maar het heeft een veel bescheidener marktaandeel in het gezamenlijke universum van de pc, de console, het mobieltje en – binnenkort – de cloud.”

Want ook in dat laatste heeft Sony, dat op gebied van cloudgaming wat achterop hinkt in vergelijking met Xbox Cloud Gaming van Microsoft en Stadia van Google, nieuwe plannen bekendgemaakt. Voor het bouwen van de infrastructuur daarvan is het videospelenmerk volgens een Japanse krant zelfs aan het onderhandelen met… Microsoft!

