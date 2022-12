PlayStation DualSense Edge-controller heeft ook comfort op het oog

VideogamesOok Sony brengt binnenkort een eigen pro-controller uit voor de PlayStation 5-console. Die DualSense Edge is natuurlijk deels gericht op zeer fanatieke tot competitieve gamers, want die zijn meer dan casual spelers bereid om 240 euro uit te geven aan een alternatieve controller die hun performantie verbetert. Maar competitieve PS5-spelers lopen natuurlijk niet zo hééldik: belangrijker aan het toestel is dat het ook het algemene speelcomfort verhoogt.

De grote eSports-games, zoals ‘League of Legends’, worden natuurlijk op kranige pc’s gespeeld, maar er is een klein contingent van competitieve games waarbij consoles – met de PlayStation 5 op kop – het kernplatform zijn. Sportgames als ‘Fifa’ en ‘NBA 2K’ bijvoorbeeld. Of beat ‘em ups als ‘Street Fighter V’. De e-atleten die deelnemen aan competities in dat soort games doen dat niet met de reguliere PlayStation 5-controller: ze hebben speeltoestelletjes van gespecialiseerde fabrikanten als SCUF of Nacon, die onder meer over verwisselbare duimpookjes en trekkers, gewichtjes, en een instelbare gevoeligheid beschikken.

Het zijn producten die door hun aspirationele kwaliteiten ook gretig aftrek vinden bij gewone, niet-competitieve gamers die toch een voetje voor willen hebben wanneer ze in een multiplayerarena duiken. Dat hebben ondertussen ook de consolefabrikanten zelf door: Microsoft lanceerde in 2015 al de Xbox Elite-controller, wiens derde editie inmiddels al in de handel is. En eind januari volgt dus ook Sony PlayStation, met zijn DualSense Edge.

Volledig scherm Beeld van de DualSense Edge. © Sony

Extra knoppen

Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen die eigen pro-controller en soortgelijke producten van andere merken. Je kunt er, om maar één klein detail te noemen, gewoon je console mee aanzetten: voor controllers van derden laat Sony die optie niet toe. Ook uniek is de functieknop achteraan de duimpookjes, die boven je game een snelmenu oproept: zo kun je bijvoorbeeld van instelbaar speelprofiel veranderen. Maar het belangrijkste verschil met die producten van derden is dat de DualSense Edge – bovenop een competitief voordeel in het spel - ook veel oog heeft voor het algemene comfort van de speler.

Dat merkten we bijvoorbeeld aan de extra knoppen vooraan in de handgrepen. Natuurlijk voegen de fabrikanten van alle pro-controllers gewoon extra knoppen toe, maar de vorm die de designers van de DualSense Edge ervoor bedachten is iets aparts: je kunt kiezen tussen brede knoppen die op platte kegels lijken, of – wat ondergetekende het handigste vond – hendeltjes. Handig om bijvoorbeeld de L3- en R3-knoppen – drukken op de duimsticks dus - naartoe te verkassen: ik heb überhaupt nooit begrepen waarom gamemakers die prutserige designbeslissing ondertussen al meer dan twintig jaar lang volhouden. De rechter duimpook induwen om te rennen, om maar één ding te noemen: eigenlijk mogen gamers dat niet meer blijven pikken. Maar met dat extra hendeltje hoeft dat dus niet meer.

Volledig scherm Beeld van de DualSense Edge. © Sony

Straf = standaard

Toen ik eventjes aan de slag ging met de DualSense Edge, in Sony PlayStations Benelux-hoofdkwartier in Hilversum, ontdekte ik een paar ontegensprekelijke voordelen in bepaalde games. Voor ‘God of War: Ragnarök’ was het verschil dat de pro-controller maakte niet heel groot, maar ik ontdekte wel een significant voordeeltje in ‘Call of Duty: Modern Warfare II’: de gevoeligheid van de trekkers kan worden aangepast door middel van een twee schakelaartjes aan weerszijden van de controller. De standaard is de gewone, adaptieve trekkerstand die in de games kunnen worden ingebouwd, en die bijvoorbeeld bij ‘Modern Warfare II’ redelijk strak staat om je verschillen te doen voelen in de verschillende vuurwapens die je bedient. Maar wanneer je die travel wat korter maakt, reageert je wapen veel sneller op je trekkerimpulsen, wat multiplayerspelers wellicht goed nieuws zullen vinden.

Hetzelfde geldt voor de duimsticks, die – net als bij andere pro-controllers – kunnen worden vervangen. En warempel: een racegame (ik reed een wedstrijdje in ‘Gran Turismo 7’) bestuurt effectief makkelijker wanneer je er een duimstick op monteert die een paar millimeter hoger is. (Ook zet je bij dit soort games, waarbij je de trekkers continu moeten ingedrukt houden, de travel best op standaard.)

Volledig scherm Beeld van de interface achter de DualSense Edge. © Sony

Klassieke pookjes

Er valt nog veel meer te priegelen aan de controller via een interface die je rechtstreeks kunt aanspreken op de PlayStation 5: je hoeft ‘m dus – in tegenstelling tot die pro-controllers van derden – niet op een pc te hangen. Daar verander je bijvoorbeeld ook de deadzone van trekkers en duimpookjes, zodat ze niet reageren bij de allerminste aanslag. Maar dat zijn dingen die alleen interessant zijn voor competitieve gamers, of niet-competitieve gamers met dat soort pretentie. De DualSense Edge werkt gewoon draadloos, in tegenstelling tot de meeste pro-controllers van derden, en kan ook worden opgeladen wanneer hij in zijn luxueuze draagtas zit.

Dit alles komt dus eind januari op de markt, voor een winkelprijs van rond de 240 euro. Dat is behoorlijk prijzig in vergelijking met concurrerende pro-controllers, die doorgaans prijzen tussen 100 en 200 euro hebben. De features die écht extra geld waard kunnen zijn, zijn de functieknop, de aanpasbaarheid van de trekkers, en de extra hendeltjes vooraan. Beslis zelf maar of die je 170 euro meer waard zijn dan de winkelprijs van een standaard DualSense-controller.