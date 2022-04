PlayStation brengt ‘Netflix voor games’ op 22 juni uit in Europa

gamepreview Grootste vijand in stijlvolle samoeraiga­me ‘Trek to Yomi’ is voorlopig de verveling

Visueel is de aanstaande samoeraigame ‘Trek to Yomi’ verbijsterend origineel, geënt op Japanse samoeraifilms uit de jaren 50 en 60. Hopelijk steken de makers, tegen de tijd dat de game klaar is, ook wat strakkere gameplay onder die intrigerende grafische stijl, want wat we tijdens het ons al vergunde eerste uur van de game hebben gespeeld ging al snel vervelen.

