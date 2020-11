PlayStation 5 vs. Xbox Series: welke moet het nu worden?

PlayStati­on 5 meteen uitver­kocht: wanneer is een nieuwe voorraad op komst?

19 november De vijfde generatie van de PlayStation is vanaf vandaag officieel te koop in België. Maar gamers die niet op voorhand een bestelling plaatsten, zullen nog even geduld moeten hebben. De vraag naar het apparaat is enorm en bij vrijwel alle winkels is nu al geen nieuwe PlayStation meer te krijgen. Eind november zou er weer een nieuwe lading op komst zijn, zo meldt VTM NIEUWS.