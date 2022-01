PlayStation 5-tekort blijft duren, dus maakt Sony meer PlayStation 4's

‘Grid Legends’ wil een open buffet van ra­ce-ervaringen zijn

Wat racegames betreft bleven we dit jaar – op Forza Horizon 5 na dan – wat op onze honger zitten. Maar in februari 2022 scheurt Grid Legends over de startlijn, de nieuwste aflevering in een reeks die altijd al haar eigen route heeft afgelegd tussen de Gran Turismo’s en Forza’s door. Ontwikkelstudio Codemasters vertelde ons alvast hoe ze die traditie wil verderzetten.

10 december