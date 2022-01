CES 2022 BMW die van kleur verandert en een nieuwe PlayStati­on VR-bril: dit was techbeurs CES 2022

Zowat alle belangrijke technologiebedrijven hadden afgezegd, dus deze editie van de grootste techbeurs was er eentje in mineur. Toch werden er tijdens CES 2022 een heel aantal nieuwe technologische snufjes aangekondigd. Sommige iets meer conceptueel, andere vind je dit jaar nog in de winkel. Dit zijn de aankondigingen die je moet gezien hebben.

7 januari