Playdate is de eerste ‘indie’-videogameconsole

'Valkyrie Elysium' blaast met frisse actie nieuw leven in dood gewaande RPG-reeks

Soms denk je als gamer: “Goh, nu heb ik wel zin in een nieuw deel van een langlopende reeks waarin ik mezelf een weg moet hakken door horden fantasiewezens in een wereld geïnspireerd op Noorse mythologie.” Meestal blijf je dan wel even op je honger zitten, met je nicheverlangens in een wereld van jaarlijkse ‘FIFA’s’ en andere ‘Call of Duty’s’. Maar kijk: soms gebeurt het dat je op amper een maandje tijd niet één, maar twee zulke titels op je bord krijgt. Want terwijl zowat iedere PlayStation-bezitter reikhalzend uitkijkt naar ‘God of War: Ragnarok’, is hier plots ‘Valkyrie Elysium’ om het wachten wat te verzachten.

1 oktober