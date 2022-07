Pitcoins? Zonder de nieuwe features is ‘F1 2022' weer een parel van een game

gamereviewDe laatste ronde van de GP van Abu Dhabi: Max Verstappen krijgt – al dan niet met een beetje hulp van de wedstrijdleiding – een unieke kans om Lewis Hamilton in te halen. De Nederlander twijfelt niet en komt een dikke minuut later verdiend als wereldkampioen over de streep. Geen enkele game die zo’n scenario kan overtreffen ... En toch keken we reikhalzend uit naar ‘F1 2022', al is het maar omdat de F1-games van Codemasters jaar na jaar indruk maken.

Net omdat de F1-reeks doorgaans garant staat voor kwaliteit, was het wel even schrikken toen we bij het starten van de game plots in het peperdure stulpje van een fictieve F1-piloot stonden. En we te horen kregen dat onze avatar bezoek kan krijgen van vrienden. En dan moest het ergste nog komen: pitcoins, een soort cryptomunt waarmee we decoratie en dure supercars kunnen aanschaffen. Je verzamelt de munten tijdens de game of kunt ze voor een prijsje in de shop kopen.

De doorwinterde F1-fan krijgt er wellicht de kriebels van. We hadden hier al lichtjes voor gevreesd toen EA begin vorig jaar Codemasters overnam. Panikeren is gelukkig nergens voor nodig, want na een korte introductie kan je dit onderdeel, F1 Life gedoopt, gewoon links laten liggen. En mogelijk kan het voor veel spelers wel een leuk extraatje blijken. Maar toch hopen we dat dit geen voorbode is van een toekomst waarin de jaarlijkse F1-game een steeds hoger ‘Sims’-gehalte zal krijgen.

Uitstekende racegame

Laten we pitcoins dus snel vergeten en focussen op wat echt telt: racen. Op dat vlak stelt de game in geen geval teleur. We strooien nu al enkele jaren op rij met lof over de besturing van de F1-bolides in deze reeks en daar komt ook in 2022 geen verandering in. Hier en daar hebben de makers nog wat bijgeschaafd, zodat de actie bij momenten van je scherm spat. Slechts weinig games in het racegenre zitten op dat vlak zo goed in elkaar. We hebben er geen enkel probleem mee om F1 2022 in één adem te noemen met de Gran Turismo’s, Forza’s en Project Cars van deze wereld. Met als enige voorwaarde dat je toch een beetje F1-fan moet zijn om ten volle van deze simulatiegame te kunnen genieten.

Volledig scherm © EA

Dat wil zeker niet zeggen dat je een ervaren gamer moet zijn om F1 2022 te kunnen spelen. Elke editie wordt het iets gemakkelijker om de game op jouw skills af te stemmen. Je kunt bijvoorbeeld voor een aantal hulpmiddelen kiezen (remassistentie, stuurhulp en tractiecontrole) of met het niveau van de AI spelen. Die AI is overigens ook verbeterd en vooral slimmer geworden. Nog niet zo lang geleden werd je gemakkelijk van de baan gereden, nu is clean racen voor de meer ervaren spelers wel mogelijk. Een beetje zoals Charles Leclerc en Max Verstappen het dit seizoen al een paar keer hebben voorgedaan.

Volledig scherm © EA

F1, F2 of je eigen team

Aan de carrièremodus is niet veel veranderd. Je kiest hoe je jezelf een weg naar de top baant. Wie niet kan wachten, start meteen bij een sterk F1-team. Maar wij raden toch aan om de andere opties van de game ook zeker te verkennen. Bijvoorbeeld door eerst een seizoen in de Formule 2 mee te draaien. In de zogeheten wachtkamer van de F1 race je tegen de talenten van morgen. De kans is groot dat we enkele namen ooit naar de hoogste klasse van de sport zullen zien promoveren. In de game is het uiteraard ook jouw doel om door een F1-team te worden opgemerkt. F2 zit trouwens iets anders in elkaar. Het seizoen is korter en je rijdt elk weekend bovenop de kwalificatiesessie en de officiële race ook een sprintrace. Er zijn bijgevolg heel wat punten te verdienen tijdens een event.

Volledig scherm © EA

Daarnaast kan je ook dit jaar opnieuw een eigen F1-team uit de grond stampen. Afhankelijk van hoeveel middelen je jezelf toekent, moet je dan geleidelijk aan opklimmen en mag je zelf als eigenaar achter het stuur van je bolides carrière maken. Deze feature draait al enkele edities mee en biedt je de mogelijkheid om zelf te ervaren wat er bij het runnen van zo’n team komt kijken.

Volledig scherm F1 22 © EA

De teams en circuits zijn uiteraard een reflectie van het huidige F1-seizoen. Nieuw dit jaar is de GP van Miami. Je weet wel, dat vreemde circuit met dure boten die op blauw geschilderd asfalt de indruk moeten wekken dat je in Monaco rondrijdt. Alle andere tracks gaan al één of meerdere edities mee. In F1 2023 zullen we met de Grote Prijzen van Las Vegas en Zuid-Afrika wellicht meerdere nieuwe circuits mogen verwachten. Al heeft dat helaas ook een nadeel, want zoals de kaarten er nu bij liggen, kan het zomaar de laatste game met een race op Spa-Francorchamps zijn.

Volledig scherm © EA

Racen in supercars

De fancy supercars waarover we het eerder al hadden, dienen gelukkig niet alleen als decoratie voor de woonkamer van je avatar. Je mag er dankzij de nieuwe feature ‘Hot Pirelli Laps’ ook mee rijden. Op ieder circuit van de F1-kalender zijn enkele uitdagingen voorzien: driften, tegen de klok rijden, een gemiddelde snelheid aanhouden, etc. Hoewel we hier in een F1-game niet meteen op zaten te wachten en dit nog weinig met de sport te maken heeft, moeten we toegeven dat de ‘Hot Pirelli Laps’ best een leuk extraatje zijn. Natuurlijk rijdt zo’n supercar behoorlijk ‘traag’ in vergelijking met een F1-wagen. En we hebben ook wel het gevoel dat er nog werk aan de winkel is om het besturingsniveau van de F1-wagens te evenaren. Maar het is in elk geval een leuke manier om de circuits beter te leren kennen.

Volledig scherm F1 22 © EA

De intrede van de supercars is zonder twijfel ook een voorbeeld van de invloed die EA op de gamereeks begint te krijgen. Al enkele jaren zien we dat de F1-games qua menu en opzet steeds meer op FIFA gelijken, zeker als je naar de details kijkt. We merken bijvoorbeeld op dat er in deze editie plots hippe FIFA-achtige muziek op de achtergrond speelt. En dat de opties om in je eigen taal te spelen ook stevig uitbreiden – al blijven die extreem Hollandse stemmen toch pijnlijk voor de oren van Vlaamse spelers.

Conclusie: meer rock-‘n-roll

‘F1 2022' heeft enkele nieuwe features gekregen die er wat ons betreft weinig toe doen. Maar de basis van de game is gelukkig wel even sterk gebleven. Dat hebben we te danken aan het schitterende werk dat Codemasters de voorbije jaren heeft geleverd. Voortbouwend op de fundamenten van de vorige games is de hele race-ervaring opnieuw een stukje beter en realistischer geworden.

Volledig scherm © EA

Wel is duidelijk dat de game een nieuwe weg is ingeslagen. De komende jaren zal het rock-‘n-rollgehalte van het spel alleen maar groter worden. Dat heeft voor een stuk met de komst van EA te maken, maar ook met het feit dat de Formule 1 onder impuls van z’n Amerikaanse eigenaars en de aanwezigheid van de Netflix-camera’s een veel jonger publiek begint aan te spreken.

Het valt dus te verwachten dat pitcoins en Sims-achtige toestanden een onvermijdelijk onderdeel van de toekomst van de F1-franchise zullen zijn. Maar aangezien ze voorlopig nog niet de basis van de game vormen, is de conclusie voor ons dezelfde van de voorgaande jaren: F1 2022 is een parel van een racegame en een must voor F1-liefhebbers.

