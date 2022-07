Piratengame ‘Skull & Bones’ komt nog dit jaar aan land

GamepreviewHet leek alsof piratengame ‘Skull & Bones’, voor eeuwig schipbreuk had geleden in het woelige sop van de videogame-industrie. Maar nu ziet onze opmerkzame uitkijk in het kraaiennest toch land in zicht: op 8 november meert de game aan. En ook over de stijl, gameplay en multiplayermogelijkheden zijn we, na een demo van de game en een gesprek met producer Ryan Bernard, een pak wijzer geworden.

We hebben eindelijk nieuws over ‘Skull & Bones’, de – op zijn zachtst gezegd – langverwachte piratengame van Ubisoft. Het Franse gamehuis breekt er zelfs een lange traditie mee: wanneer er eindelijk nog eens wat wordt getoond van games waarover je allang niets meer had gehoord, is de release meestal nog minstens een jaar weg: de ontwikkeling is eindelijk op een punt gekomen waar de belangrijke beslissingen zijn genomen. Bij ‘Skull & Bones’? We kregen vorige week onverhoeds een demo van de game te zien, en hij komt op 8 november van dit jaar al uit.

Volledig scherm De kern van de actie: zeeslagen. Zoals aanvallen op vijandelijke armada's en forten. © Ubisoft

Zeeslag

Wat mogen we verwachten? In essentie de zeeslag-gameplay uit ‘Assassin’s Creed IV: Black Flag’, maar dan in een game met quasi niéts anders daarin. Je schip voldoende uitbouwen, aanvaren zodat je beider flanken parallel met elkaar liggen én je op schootsafstand bent, en vervolgens een salvo van kanonschoten afvuren dat de romp van je tegenstander zijn schip aan flarden rukt. Dat element, dat de grootste lol opleverde in ‘Assassin’s Creed IV’, krijgt nu – eindelijk – zijn eigen game.

“’Black Flag’ was het startpunt van de reis die ons hierheen heeft geleid”, zegt producer Ryan Bernard. “Als je een fan bent van ‘Black Flag’ en je wilt de zeegevechten van die game, dan zul je daar de kiemen van zien. Maar de zeestrijd die wij leveren is veel reactiever. Het zal allemaal sneller zijn, zintuiglijker. Het is een heel andere game.”

Volledig scherm In 'Skull and Bones' groei je van anonieme sukkel uit tot kapitein van een piratenschip. © Ubisoft

Andere oceaan

Ook, zegt Bernard, zullen de setting en de toon anders zijn dan bij ‘Assassin’s Creed IV’. Waar die game zich afspeelde in het Caraïbisch gebied, kozen de makers van ‘Skull & Bones’ voor de Indische oceaan, waar het ten tijde van de zeventiende eeuw eveneens stoof van de piraten. En qua toon moet deze game meer aandacht spenderen aan hoe het leven van een piraat er écht moet hebben uitgezien in die tijd. Niet prettig, zullen we maar zeggen.

“We hebben er een grimmigere, volwassen piratengame van gemaakt”, zegt Bernard. Het eerste wat je moet doen is gewoon overleven. Het leunde op het idee dat je, in dat historische tijdperk, niemand was zonder je naam. Piraterij ging over beroemd of berucht worden. Dat is ons progressietraject, dat we in de game ‘Infamy’ noemen, ‘beruchtheid’. Je eerste doelen zijn gewoon om te overleven en het eerste piratenhol te bereiken. Je zult daar heel snel ontdekken dat niemand om je geeft, dat zelfs maar een paar van de piraten met je zullen praten omdat je nog geen naam hebt opgebouwd. We gingen uit van het idee dat mensen die jong waren, meestal niet veel te verliezen hadden en alles riskeerden om halverwege de wereld te reizen om al rovend en stelend hun fortuin op te bouwen.”

Volledig scherm Ook machtige vergezichten zullen je deel zijn. © Ubisoft

Persistente wereld

Er zit een singleplayercampagne in ‘Skull and Bones’, maar volgens ontwikkelstudio Ubisoft Singapore is het spel makkelijker en plezieriger wanneer je met twee of meer spelers het ruime sop kiest. Iedere speler is dan kapitein van zijn eigen schip, en samen vorm je een kleine zeeschuimersvloot. Het wordt verder een ‘persistent world game’, zoals Ubisoft er wel meer op zijn agenda heeft staan: de wereld, en de uitdagingen die hij biedt, zal constant evolueren door toedoen van spelergedrag en nieuwe morzels content die de makers ervoor loslaten. “We willen hier een game van maken die tien jaar loopt”, zegt Bernard.

De kern van de gameplay wordt Player versus Enemy (PVE), maar er zullen ook regio’s in de game zijn waar spelers hun zorgvuldig opgbouwde piratenkarvelen tegen elkaar in de strijd kunnen gooien. En er, potentieel, een deel van verliezen. “PvP of PvE wordt een heel duidelijke optie voor de spelers”, zegt Bernard. “Op ieder moment kun je heen en weer schakelen als je het risico wilt nemen maar du sook voor de betere beloningen wilt gaan. Risico versus beloning is een thema dat door het hele spel loopt. Als je ervoor kiest om dure goederen mee te nemen, of je beste wapens, kun je die mogelijk verliezen wanneer je tot zinken wordt gebracht.”

Bekijk ook: