Piew, piew! Chorus levert lekkere adrenalinerush in de ruimte

gamereviewWat is het fijnste aan een nieuwe gamerelease? Je zou kunnen denken een langverwachte, gigantisch gehypete titel die na jaren ontwikkeling eindelijk uitkomt en de hooggespannen verwachtingen inlost. Dat is niet mis. Maar het allerfijnste zijn de games die plots uit het niets opduiken, games waar geen miljoenen aan marketingbudget tegenaan gegooid is, games in een genre waarvan je denkt ‘Goh ja, lang geleden dat ik zo nog eens iets gespeeld heb, eens proberen’ en die je vervolgens meer dan aangenaam verrassen. Dát zijn de leukste releases, en het toeval wil dat Chorus er exact zo eentje is.

Chorus valt nog het best te omschrijven als een open world space shooter. Alles draait om intense ruimtegevechten in een wereld waarin je vrij kan kiezen in welke volgorde je missies wil afhandelen. Het belangrijkste voor een spel in dit genre, is uiteraard de besturing. En die zit in Chorus meer dan snor, met controls die meer doen denken aan een snelle firstpersonshooter dan aan een complexe vliegsimulatie. Je schip laat zich vlot en accuraat bedienen waardoor je fluks doorheen een asteroïdenveld navigeert en zelfs drift terwijl je een vijandig schip op de hielen zit tegen lichtsnelheid.

Tovenarij

Natuurlijk beschik je over het nodige wapentuig om missies tot een goed einde te brengen, en Chorus onderscheidt zich hier van het standaard schietspel door naast de voorspelbare schietgeweren, lasers en raketten ook zogenaamde ‘rites’ in de mix te gooien. Die kan je nog het best omschrijven als magische krachten die je gaandeweg vrijspeelt. Zo kan je bijvoorbeeld snel teleporteren naar vlak achter de dichtstbijzijnde vijand om ‘m te trakteren op een pandoering. Al dat flitsende ruimtegeweld ziet er bovendien ook meer dan behoorlijk uit. Opduiken vanuit een donkere kometengordel, razendsnel naar een ruimtestation vliegen en zien hoe nietig je schip is naast die bouwsels, geeft je echt het gevoel dat je in een uitgestrekt sterrenstelsel aan het rondvliegen bent waarvan je met plezier alle uithoeken wilt verkennen.

Volledig scherm © Deep Silver

Heel serieus

Op gameplaygebied is er dus amper iets aan te merken, maar Chorus laat de bal helaas toch wat vallen wanneer je niet op topsnelheid vijanden aan gort aan het knallen bent. Dit is namelijk een spel dat zichzelf Serieus neemt, met een hoofdletter S. Dat blijkt al uit het feit dat de officiële spelling van de titel eigenlijk CHORVS is, op z’n Latijns dus, en die pretentie zet zich als een pletwals door in het uitgebreide maar uiteindelijk flinterdunne en uit betere producties bij elkaar gepikte verhaal. Niet dat er iets mis is met een melodramatische space-opera op z’n tijd, maar de plot wordt hier zo bombastisch en gortdroog gebracht dat het op den duur ongewild grappig wordt.

Volledig scherm © Deep Silver

Star Wars

Hoofdpersonage Nara was ooit een trouwe soldaat van de Circle, een religieuze sekte die erop gebrand is om het hele universum te onderwerpen aan hun vorm van kosmische harmonie die ze Chorus noemen. Lang, zeer lang en met een hoop nonsensicaal jargon doorspekt, verhaal kort: Nara blaast een volledige planeet op (want de gelijkenis met Star Wars was nog niet duidelijk genoeg, blijkbaar) en sluit zich daarna aan bij de rebellen uit gewetenswroeging. Aan dat laatste word je trouwens constant herinnerd tijdens het spelen, omdat Nara de neiging heeft om bij alles commentaar te geven op een hoogst irritante fluistertoon.

Volledig scherm © Deep Silver

Aanrader

Maar goed, uiteindelijk gaat het nog steeds om een game en niet om een film, en zoals gezegd doet Chorus zo goed als alles juist op spelgebied. Buiten de occasionele glitch of kleine bug, het gaat per slot van rekening om een budgettitel, kan Chorus met gemak een echte aanrader genoemd worden. Zeker voor al wie na het een jaar geleden uitgebrachte Star Wars Squadrons zat te wachten op een nieuwe adrenalinerush in een genre dat nu toch hopelijk echt een tweede adem begint te vinden.

Volledig scherm © Deep Silver

