‘Phantom Fury’ brengt de nineties terug naar je console

Je nieuwe game voorstellen tijdens lekker ouderwetse LAN-party: het is, in 2022, natuurlijk òòk een manier om op te vallen. Maar 3D Realms, het label dat via die weg zijn nieuwe shooter ‘Phantom Fury’ aankondigde voor ergens volgend jaar, had wellicht een goeie reden om het op die manier aan te pakken: hun titel wordt namelijk een game met een uitgesproken nineties-retrocachet.

Helemaal nieuw is dat tegenwoordig niet meer. Nadat ze meer dan tien jaar lang primair in de jaren 80 waren blijven hangen, met nog steeds al 2D- en pixelgraphics en ironische knipogen wat de klok sloeg, lijken gamemakers de afgelopen tijd de jaren 90 weer te hebben ontdekt, het tijdperk waarin driedimensionale graphics net waren doorgebroken en de first person shooter zijn intrede deed. Je merkt het onder meer aan de aangekondigde remake van ‘System Shock’, of aan shooters met nineties-gevoeligheden die de afgelopen jaren druppelsgewijs op de markt kwamen, zoals ‘Strafe’ en ‘Severed Steel’.

Volledig scherm De makers van 'Phantom Fury' beperkten opzettelijk het aantal veelhoeken waaruit de 3D-objecten bestaan, zodat ze meer lijken op die van meer dan een kwarteeuw geleden. © 3D Realms

Terug naar pionierswerk

Een laatste uit dat rijtje is ‘Ion Fury’, een eerdere nineties-throwback-game die 3D Realms in 2019 lanceerde. ‘Phantom Fury’ zal zich in hetzelfde verhalende universum als die game afspelen, zegt het bedrijf. Het label bouwt daarmee verder op een iconisch palmares dat het – zij het in meerdere verschillende gedaantes – al sinds de late eighties aan het neerzetten is. Toen ontstond 3D Realms als een van de eerste bedrijven die driedimensionale games op de markt brachten, met toppers als ‘Duke Nukem 3D’, ‘Rise of the Triad’ en ‘Shadow Warrior’. Rond de eeuwwisseling worstelde het bedrijf met de ontwikkeling van ‘Prey’ en ‘Duke Nukem Forever’, waardoor het langzaamaan verkruimelde. De ‘Prey’-franchise werd verkocht aan Bethesda, en ‘Duke Nukem Forever’ werd verder afgewerkt door Gearbox Software, de makers van de ‘Borderlands’-games. Het zieltogende 3D Realms kwam vervolgens, na een reeks overnames, bij de Zweedse Embracer Group terecht, die ook eigenaar is van gamelabels THQ Nordic, Plaion en Deep Silver, en ook onder meer de ‘Tomb Raider’-reeks overnam.

Met ‘Phantom Fury’ probeer 3D Realms stilaan een comeback te forceren bij het brede publiek, net door terug te keren naar de vibe van zijn oude games. De game probeert tegelijkertijd een visuele hommage aan die nineties-toppers te zijn én een moderne game, met een breed scala aan moderne wapens (je zult bijvoorbeeld drones in de strijd kunnen gooien, en je beschikt over een multifunctionele bionische arm), en ontsluitbare wapenupgrades en vaardigheden voor je hoofdpersonage Shelly ‘Bombshell’ Harrison.

Volledig scherm 'Phantom Fury' zal ook het cachet van een roadtrip hebben. © 3D Realms

Eigen limieten

”De stijl van deze game zit ergens tussen ‘Half-Life 1’ en ‘Half-Life 2’ in”, zegt producer Frederik Becker. “We keken voor inspiratie dus niet naar het vroegste van de jaren 90, maar de hele vibe moest wel die van dat tijdperk zijn. Natuurlijk is de visuele fideliteit van ‘Phantom Fury’ een pak beter dan die van een game van meer dan vijfentwintig jaar geleden, maar het blijft in een retrovibe baden.”

Volledig scherm Je hoofdpersonage in 'Phantom Fury' heeft - naast vuurwapens - ook een multifunctionele bionische arm. © 3D Realms

De studio achter ‘Phantom Fury’, Slipgate Ironworks, voegde wel een aantal moderniseringen toe, zoals speelhallenkastjes waarop je ook gewoon games kunt spelen. Maar de makers keken erg goed naar welke elementen ze moesten behouden en welke niet. De fysica van de tegenstanders die je omlegt zijn bijvoorbeeld oerklassieke ragdoll physics zoals spelers zich die herinneren uit de nineties: het is alsof de tegenstanders geen botten hebben. Visueel was het ook een karwei om de graphics tegelijkertijd scherp te houden én ze te verouderen zodat ze op de graphics van de eerste gamingpc’s doen denken. “We hebben onszelf limieten gesteld in het aantal polygonen die we gebruiken en de details in de texturen, het ‘opvulsel’ van de 3D-modellen zeg maar”, zegt Becker. “Dat zijn geen limieten meer die de technologie ons oplegt, zoals destijds, maar de stijl waarop we mikken doet dat wel.”

Volledig scherm Bij momenten bestuur je ook tuigen. © 3D Realms