‘Pentiment’ is een wonderlijk digitaal kunstwerk

GamereviewAlleen al het bestaan van ‘Pentiment’ stemt hoopvol over de toekomst van videogames. Als het mogelijk is om een game over een zestiende-eeuwse Beierse miniaturist te maken, in graphics die eveneens ontleend zijn aan miniaturen uit dat tijdperk, dan liggen er nog onnoemelijk veel paden open voor dit medium. Zeker wanneer je beseft dat deze game gewoon onder de vleugels van miljardenmerk Xbox kon worden gemaakt.

Wat een onuitstaanbare profiteur is die Andreas Maler, het hoofdpersonage uit nieuwe Xbox-game ‘Pentiment’. Telkens wanneer de zestiende-eeuwse klok in het fictieve Beierse dorpje Tassing de Sext of de Vespers luidt, tijdstippen waarin de dag nog werd onderverdeeld in het Heilige Roomse Rijk van de vroege zestiende eeuw, gaat hij gewoon gratis vreten op kosten van telkens een andere inwoner van de negorij. Soms houden ze zelfs hun grootste en duurste kost voor hem. Maar het past allemaal in het ironische sfeertje waarin deze hele tweedimensionale game baadt. Op het eerste gezicht lijkt ‘Pentiment’ misschien op een cartoonesk niemendalletje. Totdat je eens écht goed kijkt, en de verschroeiende kracht van alle details in de game ontdekt.

Pentiment Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Uit voor Xbox en pc.



Volledig scherm Beeld uit 'Pentiment'. © Xbox

Wonderlijk kunstwerk

Die graphics, bijvoorbeeld, zijn niet zomaar een prettig, origineel tweedimensionaal stijltje, maar een visueel consequente hommage aan boekminiaturen uit de vroege zestiende eeuw. Dat levert, bij ieder nieuw landschap dat je binnenrent, een betoverend tafereel op. De ontwerpers van de game, bij de Amerikaanse gamestudio Obsidian, staken hun decors verder vol met bekoorlijke kleinigheden, en zetten een aimabele cast van personages over hun dorp uit, die bovendien relaties met elkaar onderhouden en belangen hebben die diegene van andere bewoners kunnen kruisen. Let bijvoorbeeld op de lettertypes die worden gebruikt in de tekstballonnen: hoe meer geletterd een personage, of hoe hoger diens sociale status, hoe mooier het schrift is.

Tassing leeft in de schaduw van een Benedictijnenklooster, waar Andreas overdag werkzaam is als miniaturist. En daar gebeuren dingen die uiteindelijk een kwarteeuw van intriges in gang zetten: er wordt een edelman vermoord, waarna je tijdens een zoektocht naar de dader achter meerdere duistere geheimen komt: zowel in dat klooster als in het stadje eronder. ‘Pentiment’ is een wonderlijk digitaal kunstwerk, waarin alle finesses kloppen.

Alles voor de sfeer

Historisch correcte games zijn iets waaraan we ondertussen gewend zijn geraakt: natuurlijk is er de ‘Assassin’s Creed’-serie, en dit jaar hebben we ook het schitterende ‘A Plague Tale: Requiem’ de revue zien passeren. ‘Pentiment’ gaat (veel) dieper in op de historische kleinigheden, die natuurlijk wel zijn weggestopt in een veel eenvoudigere wereld dan die monumentale epen die zonet werden genoemd. Maar de game hoefde voor bezieler Joshua Sawyer niet groots te zijn. Er hoefde zelfs geen uitdaging in te zitten, zei hij tijdens de aankondiging van zijn game: de minigames die je her en der tegenkomt – eten of garen spinnen, bijvoorbeeld - zijn er eerder voor de sfeer dan om je behendigheid te testen. En je hebt wat keuze in de achtergrond van je personage, die ook een weerslag heeft op de dialoogkeuzes die je tot je beschikking krijgt, maar ‘Pentiment’ is eerder een verrassende ‘rpg-light’ van de studio die ons stevige rollenspellen als ‘Fallout: New Vegas’, ‘The Outer Worlds’ en ‘The Pillars of Eternity’ bracht.

Beloftes waargemaakt

Toen Microsoft in 2019 een hele campagne van overgenomen gamestudio’s in gang zette, met als voorlopig hoogtepunt de inlijving van miljardenbedrijf Activision Blizzard, bezwoer de videogame-afdeling Xbox dat het al die creatieve lui vierkant hun zin zou laten doen, zonder inhoudelijke inmenging vanaf de top. Met ‘Pentiment’, dat de volle marketingkracht van het moederbedrijf achter zich krijgt, steken ze hun spreekwoordelijke money where their mouth is. Als een game als ‘Pentiment’, dat met een ploegje van dertien enthousiastelingen werd gemaakt, überhaupt kan worden gemaakt onder dit soort voorwaarden, betekent dat een rooskleurige toekomst voor dit hele medium.

