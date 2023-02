PC-merk van de Aldi zoekt prestige op: Medion zet in op zijn Erazer-gamingpc’s

De Erazer-gamingpc’s van Medion worden al te vaak geassocieerd met de producten van het huismerk, denkt de Duitse computerfabrikant. U weet wel, die computer die uw tante deze week in de folder van de Aldi heeft zien staan. “Medion heeft niet het coolste imago onder gamers”, geeft Michiel Van der Vliet toe, directeur sales bij Medion voor onder meer onze regio. “We streven er ook niet naar om cool te zijn. Medion is een more for less brand: ons succes zit traditioneel in producten met sterke specificaties, aan prijzen die een stukje onder die van de concurrentie liggen.”

En toch brengt diezelfde fabrikant gamingpc’s van 4.500 euro op de markt. Dat is namelijk de winkelprijs van de Erazer Beast X40, Medion’s nieuwe vlaggenschip, die vandaag uitkomt. Het hoort bij een eerste stap die het merk al heeft gezet om van zijn duffe imago van supermarktpc’s af te geraken: gamingcomputers op de markt brengen die voor het peloton uit rijden met de heersende hardwaretrends. En het helpt alvast, zo luidt het bij Medion, dat ze – naast aanstormende computers van andere merken, zoals MSI, Razer en Asus - bij de eerste gamingcomputers zijn met de gloednieuwe GeForce RTX 40-videochip van de Amerikaanse fabrikant Nvidia aan boord.

Volledig scherm De Erazer Beast X40. © Medion

Het beest

Die laatste belooft onder meer, met Nvidia’s nieuwe DLSS 3-technologie, nog krachtigere visuele prestaties aan een eveneens verhoogde ‘framerate’, of aantal beelden per seconde dat het beeld zich ververst. Testen met games ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ en ‘Red Dead Redemption II’, zegt Nvidia, tonen “een tot 50 procent hogere visuele fideliteit.”

Verder beschikt dat ‘beest’ over een Core i9-processor uit de recentste generatie van de Amerikaanse chipmaker Intel, 32 gigabyte DDR5-geheugen, een opslagchip van 2 terabyte, en een 17-inch-scherm dat aan 240 hertz blikkert: solide specificaties die een pc-gamer zullen doen watertanden. Verder investeerde Medion voor de Beast X40 in de 3D-geluidstechnologie Nahimic en een toetsenbord van het keurmerk Cherry, dat klavieren maakt met tactiel prettige microschakelaartjes. “We doen meer dan gewoon hardware met specificaties voor gamers in een kist steken”, zegt productmanager Stephen Chou. “We denken in termen van een compleet ecosysteem, met hardware van partnerbedrijven die goed liggen in de gamingmarkt.”

Losstaand merk

In een tijdperk waarin de klassieke pc het bijzonder moeilijk heeft – marktstudiebureau Gartner zag in 2022 de wereldwijde pc-verkoop met 16 procent slinken, een daling die in het cruciale laatste kwartaal van het jaar nog versnelde naar 28,5 procent – zijn gamingpc’s een opsteker voor de pc-merken. Niet voor niets hebben de grote spelers op die markt – naast gespecialiseerde bedrijven als MSI en Razer – allemaal een gaming-assortement met een aparte naam. Lenovo heeft bijvoorbeeld Legion. Bij Asus heet het dat gaminglabel Republic of Gamers. Bij HP is het Omen. Predator bij Acer. Alienware, na een overname van die ooit zelfstandig opererende gamingspecialist, bij Dell. En dus ook Erazer bij Medion. Al staat het hoofdmerk tegenwoordig in kleinere letters onder het Erazer-merk. “Het is, als submerk, een van de oudste merken in pc-gaming”, zegt Van der Vliet. “Maar het begint meer en meer op zichzelf te staan. We investeren er dan ook stevig in: bij ons R&D-centrum in het Duitse Essen hebben we een lokaal team van ingenieurs die zich uitsluitend met Erazer-pc’s bezighouden. Onze ambities zijn groot: we zien vooral Asus en MSI als concurrenten, omdat die erin geslaagd zijn om een community rond hun gamingproducten te bouwen.”

Schot in de zaak

Dat dat laatste ook bij Erazer begint te lukken moeten recente marktgegevens bewijzen, zegt Medion. Het bedrijf citeert uit cijfers van marktstudiebureau GfK dat het op de laptopmarkt in België een marktaandeel van 3 procent heeft, komend van één tot twee procent, en op de markt voor desktops hebben ze 9 procent van de koek, als derde na Lenovo en HP Omen. Prijsbreker zijn is daarbij niet meer de prioriteit. “Al zijn we, wanneer je kijkt naar concurrerende computers die precies dezelfde hardware als de Beast X40 hebben, wel nog altijd de goedkoopste”, zegt Van der Vliet.

Au fond klopt dat, althans op dit moment: de prijs van de laptop ligt in lijn met die van de allerbeste toestellen die uitverkoren concurrenten MSI en Asus Republic of Gamers op de markt hebben, maar dan met het voorgaande topmodel (de GeForce RTX 3080 Ti) van Nvidia’s grafische chip aan boord. Dat leerden we uit een productvergelijking op de Pricewatch-tool van de Nederlandse techsite Tweakers, die voorlopig buiten de Beast nog geen pc’s met de kakelverse RTX 40-reeks kan tracken. Pas wanneer ook andere pc-merken met pc’s op de markt komen waarin die videochip zit, kunnen echt appelen met appelen worden vergeleken.