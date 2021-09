‘Paw Patrol: Avonturenstad’ is echt op maat gemaakt van zijn doelpubliek

gamereviewDe Pups zijn terug voor een nieuw avontuur, buiten de vertrouwde omgeving van Avonturenbaai. De actie verhuist naar Avonturenstad, solo of in coöp.

Eind vorig jaar kregen we Paw Patrol: Mighty Pups save Adventure Bay voor de kiezen, goed voor enkele uren speelplezier met de toen zesjarige zoon. De ‘look and feel’ is helemaal terug: introschermen, keuzemenu’s, muziek en zelfs de levelopbouw, alles is quasi identiek. De graphics wel een lichte upgrade gekregen te hebben, maar de acht levels uit de nieuwe game kunnen perfect een uitbreiding aan de vorige zijn.

Koekjes

Het spelconcept is nog steeds hetzelfde: pupkoekjes verzamelen doorheen de (erg eenvoudige) levels met twee pups met af en toe een solomissie. Die erg eenvoudige werelden met eentonige achtergronden zijn voor mij het grootste minpunt, want in de vorige game had je veel meer afwisseling. De levels van Avonturenstad zijn onderling erg inwisselbaar, waardoor het lineaire spelverloop extra opvalt en alles wel erg repetitief wordt. Gelukkig zijn er nog de minigames, goed voor de broodnodige afwisseling.

Weinig variatie

Alles bij elkaar, blijven we toch een beetje op onze honger zitten: de nieuwe game heeft duidelijk niet dezelfde liefdevolle behandeling (of budget) gekregen als de film en borduurt te veel verder op de vorige game, zonder te werken aan de minpunten. Integendeel, door de nieuwe setting zijn de levels onderling inwisselbaar en is er te weinig variatie om als ouder niet verveeld te raken. De inmiddels zevenjarige zoon was er ook minder door geboeid dan vorig jaar, maar misschien wordt hij toch te oud voor dit type spelletjes.

Doelpubliek

Paw Patrol: Avonturenstad is nochtans wel echt op maat van z’n doelpubliek gemaakt, namelijk drie- tot zesjarigen die ook effectief nog naar de serie en films kijken. Zij zullen enkele leuke uurtjes spenderen met de pups in Avonturenstad zonder dat je als ouder al te veel moet helpen. Als je zoon of dochter echter al minder interesse heeft in de serie of films, zijn er misschien betere games voor hen beschikbaar.

We speelden de game op de PS4, maar hij is ook beschikbaar voor Nintendo Switch & Xbox One.

