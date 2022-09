‘Overwatch’ is (weldra) dood, leve ‘Overwatch 2’!

Gamepreview‘Overwatch’-fans trekken de komende twee weken best wat extra tijd uit om nog eventjes in hun favoriete onlineshooter te vertoeven: op 2 oktober trekt Blizzard Entertainment de stekker uit de servers waarop de game draait. Maar er komt op 4 oktober iets anders en – hopelijk - beters voor in de plaats: het gloednieuwe, volledig gratis, hopelijk superieure ‘Overwatch 2’.

Wie binnenkort een ‘legendary skin’ voor een van zijn personages in ‘Overwatch 2’ verdient of koopt, moet er toch eventjes bij stilstaan dat één designer ongeveer één jaar lang heeft zitten priegelen aan de extreme makeover die spelers hun personage kunnen doen ondergaan, met een nieuwe look voor hun wapen, nieuwe dragende kleuren, en kledij met nieuwe details. Een vol jaar werk aan een nieuw jasje: als dat geen toewijding is. “Er wordt aldoor gewerkt aan nieuwe content waarmee spelers elkaar kunnen verbluffen”, zegt Jon Spencer, commercial lead achter ‘Overwatch 2’. “We hebben nu al een planning van nieuwe legendary skins die tot voorbij het jaareinde 2023-2024 loopt.”

Volledig scherm Drie nieuwe helden in de strijd. © Blizzard Entertainment

Volledig scherm 'Commercial lead' Jon Spector. © Blizzard Entertainment

Einde van een tijdperk

De ambities zijn groot, maar voorganger ‘Overwatch’ kun je bezwaarlijk een dode game noemen: zes jaar na zijn release verwelkomt de hero shooter nog altijd zo’n 9 miljoen unieke spelers per maand op zijn servers, wat een flinke incentive kan zijn om de oude game gewoon naast de nieuwe te laten draaien. Maar dat is dus niet de bedoeling, zeggen ze bij uitgever Blizzard Entertainment: op 2 oktober wordt de eerste ‘Overwatch’ voorgoed uitgeschakeld. Om 27 uur later te worden vervangen door de opvolger. “We hebben een kleine pauze ingelast om alles goed op elkaar te laten aansluiten”, zegt Spencer. “Ook voor de spelers zal het een grote verandering zijn, dus we willen hen de kans geven om de mentale stap te zetten naar de nieuwe game. Tegelijkertijd geven we hen tijd om de game al te pre-downloaden voordat hij live gaat.”

Volledig scherm Nieuwe held Sojourner in actie. © Blizzard Entertainment

Van zes naar vijf

Spelers moeten zich natuurlijk niet aan al te radicale veranderingen verwachten. De nieuwe game zal visueel een upgrade zijn, het rooster van 32 helden in wier huid ze zullen kruipen zal er drie nieuwe bevatten: de scherp getrainde commando Sojourn (zeg maar een vrouwelijke Soldier 76), de eindelijk speelbare Junker Queen uit de eerste game, en de ‘ninja-heler’ Kiriko. Er komen 22 maps aan, waaronder gloednieuwe én vernieuwde versies van bestaande arena’s uit de eerste game. En de nieuwe gamemodus ‘Push’, waarbij beide teams vechten om de controle over een robot (‘Clive’ genaamd), en hun barricade naar voren duwt richting de ‘spawn’ (de plaats waar de spelers terug op het veld belanden) van het andere team.

De meest in het oog springende verandering wordt echter dat deze nieuwe versie van de onlineshooter met twee ploegen van vijf spelers zal worden gespeeld: één speler minder dan in de voorganger dus. “Dat is een zeer weloverwogen keuze geweest”, zegt Aaron Keller, game director van ‘Overwatch 2’. “Met één speler minder hebben de andere meer bewegingsvrijheid en individuele impact. Het vraagt bovendien om een andere manier om de vaardigheden van iedere speler zijn gekozen held op die van de andere te doen inspelen: het hele idee van strategie en teamwerk verandert ingrijpend door de overgang naar 5v5.”

Volledig scherm De Junker Queen, een van de fanfavorieten die eindelijk een speelbaar personage wordt. © Blizzard Entertainment

Volledig scherm Game director Aaron Keller. © Blizzard Entertainment

Negen weken

In tegenstelling tot de eerste game, die zijn carrière begon als een full-priced game in een doosje, wordt ‘Overwatch 2’ een free-to-play-game. Dat betekent dat iedereen de game kan downloaden en kan deelnemen aan multiplayermatches. Wie het echter een beetje interessant wil houden, kan echter voor 10 euro per keer (naar de valuta van de game omgerekend) een ‘battle pass’ voor het seizoen kopen, bestaande uit een nieuwe held of een nieuwe arena, cosmetische items, en in-game-evenementen. Die seizoenen zullen elkaar aan een vrij snedig tempo opvolgen, met nieuwe content die om de negen weken wordt gedropt.

“Die cadans van negen weken leek ons, om meerdere redenen, de ideale”, zegt Keller. “Om te beginnen wilden we spelers voldoende tijd geven om in de weer te zijn met de content die ze met een nieuwe battle pass zouden binnentrekken, én hen te doen uitkijken naar een volgende. We willen de ene content niet de andere doen overstemmen. Bovendien moesten we ook een ritme zoeken dat we lang genoeg kunnen volhouden: de lancering van ‘Overwatch 2’ is nog maar het begin.”

Een van de elementen die Blizzard Entertainment naar een voorlopig onbestemde toekomst schoof is de Player versus Enemy (PvE)-modus. Want jawel: er komt effectief een soort verhaalcampagne in de nieuwe game. “Dat wordt een cohesief, lineair verhaal, maar het kan wachten”, zegt Keller. “We wilden, nu we de wereld, de vernieuwde gameplay en het nieuwe verdienmodel op poten hebben, zo snel mogelijk van start gaan met de game: de verhaalcampagne komt wel mee met een toekomstige update, zo gauw als ze kwalitatief op punt staat.”

Volledig scherm Nieuwe held Kiriko. © Blizzard Entertainment