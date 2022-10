‘Overwatch 2’ blijft rechtop, ondanks de startproblemen

GamereviewHet was langer wachten dan gepland op ‘Overwatch 2'. Dan werd de release ook nog eens geplaagd door technische problemen en hackers … en is de grootste toevoeging op de voorganger voor onbepaalde tijd uitgesteld. En toch blijft ‘Overwatch 2' rechtop. Dat het helemaal gratis is, heeft daar veel mee te maken, maar niet alles.

De game ‘Overwatch 2', die nu helemaal gratis voor pc en zowat elke courante console beschikbaar is, kan je met wat kwade wil ‘Overwatch 2.0', en misschien zelfs ‘Overwatch 1.5' noemen. Je krijgt immers game die quasi identiek is aan de hit die in 2016 een comfortabel aantal miljoenen spelers verzamelde en vandaag nog steeds een mix van trouwe volhouders en nieuwkomers telt. Die veteranen kunnen overigens al hun progressie naadloos meenemen naar deze opvolger. We zeggen ‘kunnen’ maar we bedoelen ‘moeten’, want sinds 4 oktober, bij de release ‘Overwatch 2', ging het licht uit in de servers waarop de originele game draaide.

Volledig scherm Beeld uit 'Overwatch 2'. © Blizzard Entertainment

De rest volgt later

‘Overwatch 2' wordt aangedreven door een nieuwe engine. Die zou vooral de grootste toevoeging op de voorganger moeten mogelijk maken: een PvE luikt waarin 4 spelers het samen opnemen tegen een AI-gestuurde oppositie in verhaalgedreven missies. Dat luik is echter tot een nog niet nader bepaalde datum uitgesteld. We houden er dan ook geen rekening mee in deze review, maar nemen de afwezigheid wel mee in ons eindoordeel.

Gratis inkom

Wat overblijft is eigenlijk een kopie van het originele ‘Overwatch’, met een visuele makeover, een nieuwe spelmode, drie nieuwe personages, een paar nieuwe mappen en één belangrijke gameplaytweak. Dat klinkt, euh, onderweldigend en je zou van ontwikkelaar-uitgever Blizzard meer verwachten. Maar in de praktijk krijgt nagenoeg iedereen gratis toegang tot een van de beste hero-shooters van het voorbije decennium. Een (nu nog meer) gelikte competitieve multiplayerknaller in een kleurrijk sciencefiction-universum, gepast bevolkt met de meest diverse en verschillend spelende spelpersonages in het genre. Toegegeven, er zijn vandaag meer verdienstelijke gratis multiplayer (hero-)shooters, maar weinig kunnen tippen aan de expertise – en de productiebudgetten - van Blizzard.

Volledig scherm Beeld uit 'Overwatch 2'. © Blizzard Entertainment

Vers bloed

Voor spelers van het origineel is ‘Overwatch 2' vooral een bonus. Zij krijgen na Blizzards ietwat stiefmoederlijke behandeling de recente jaren, weer vers bloed in deze (overigens gewelddadige maar bloedloze) game gepompt. Dat wil zeggen: nieuwe personages, nieuwe mappen, een nieuwe spelmodus én een immense aanvoer van nieuwe spelers-streepje-doelwitten. Die nieuwe spelers duiken in een gerodeerde game waar ze dankzij het brede buffet aan speelstijlen, zonder al te veel moeite hun weg vinden. Al moeten we wel enkele kanttekeningen plaatsen bij hoe ‘gerodeerd’ ‘Overwatch’ momenteel is.

Blizzard wil de bestaande ‘Overwatch’-formule met deze nummer 2 immers nog intuïtiever, meer gestroomlijnd en overzichtelijker maken. Het lijkt daarmee een probleem te willen oplossen dat zich nooit echt stelde, maar dat bij de komende gratis en meer casual gamers misschien wel zal doen. Zo is de teamgrootte van 6 vs 6 teruggeschroefd naar 5 vs 5. Nieuwkomers weten niet beter, maar voor ervaren spelersbasis is dat toch even slikken. Net zoals bij het continue bijsturen van de bestaande spelpersonages om het o zo moeilijke evenwicht te vinden. Of dat te bewaren wanneer nieuwe karakters worden toegevoegd. Sommige figuren spelen daardoor nu gevoelig anders dan ze vroeger deden. Gamers staan niet echt bekend om het omarmen van verandering. Dat Blizzard nog niet aan de herziening van alle personages is toegekomen, helpt ook niet.

Volledig scherm Beeld uit 'Overwatch 2'. © Blizzard Entertainment

Aan het eind van de rit

Aan het eind van de rit blijft ‘Overwatch 2' een oerdegelijke 5 vs 5 heroshooter waar je zo instapt en vervolgens een belonende diepte scoort bij wie blijft hangen. De game zal ook de eerstkomende jaren op een gegarandeerde ondersteuning en input van nieuwe content mogen rekenen. Dat je dankzij crossplay met je vrienden kan spelen, ook al doen zij dat op een ander platform, is ook toe te juichen. Dat echter nog niet elk van de dik twee dozijn personages op punt staat, én vooral dat het destijds beloofde PvE-luik er nog niet aan vasthangt, doet de game net naast die vierde ster grijpen. Herkansing wanneer die coöp wel present geeft?

Volledig scherm Beeld uit 'Overwatch 2'. © Blizzard Entertainment

