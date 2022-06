Opmars van de radicale coöpgame: in meer en meer videogames hebben spelers elkaar écht nodig

gamesEr bestaan honderden videogames waarin spelers in elkaars spel kunnen opduiken. Maar er bestaan ook coöpgames die het veel minder vrijblijvend aanpakken, en waarin twee tot vier spelers elkaar effectief nòdig hebben om verder te geraken. Dat soort titels is stevig in opmars. En de Nederlandse gamestudio achter ‘We Were Here Forever’, zo’n nieuwe co-op-only-game , denkt te weten waarom.

Nieuwe adventuregame ’We Were Here Forever’ tot een goed einde brengen vergt, ruwweg, zo’n vijftien procent behendigheid, nog eens vijftien procent gezond verstand, en minstens zeventig procent van iets wat in andere videgames nauwelijks van je gevraagd wordt: doelgerichte communicatie met de andere spelers. De puzzelsequenties, waarin je verzeild geraakt in de duistere escaperooms die de makers voorzagen in kastelen, kerkers of door sneeuwstormen geteisterde buitenlocaties. Er zitten navigatiepuzzels in, waarin één speler de andere al pratend in de juiste richting moet leiden, maar ook sequenties waarin ze samen een uit symbolen bestaande code moeten kraken. Of allebei (wel asymmetrisch, met individuele timers) een race tegen de klok moeten winnen.

Volledig scherm Terwijl één speler de poort betreedt, is de andere - uit het gezicht van zijn medespeler - het mechanisme erachter aan het beroeren: zo werkt dat in 'We Were Here Forever'. © Total Mayhem Games

Beweging

Het idee klinkt nieuw, maar voor een uitverkoren groep kenners is het nu al beproefd. Sinds hun eerste game in de reeks, het uit een studentenproject gegroeide ‘We Were Here’ uit 2017, bouwde studio Total Mayhem Games een trouw publiek rondom zich dankzij hun radicale visie op een coöpspel: een dat letterlijk onspeelbaar is door slechts één speler. “We hadden als student nooit het idee gehad dat dit zo zou aanslaan: het succes kwam super rauw op ons gevallen”, zegt Lucia de Visser, medeoprichter van de studio. “Meer nog: bij iedere game uit de reeks die we vervolgens uitbrachten, zeiden mensen: ‘Ik wil méér. Meer van dit’. Je merkt erg goed dat we destijds als simpele studentjes een enorm gat in de markt hadden gevonden. Er waren gewoon te weinig vette coöpgames. En mensen zoeken daar doelgericht naar.”

Ze zijn er wel, maar ze vormen een piepkleine niche. Die min of meer werd opengebroken met de bomontmantelingsgame ‘Keep Talking and Nobody Explodes’ (2015). Gevolgd dus door de eerste ‘We Were Here’ (2017) en opvolgers ‘We Were Here Too’ (2018) en ‘We Were Here Together’ (2019). Ondertussen, in Scandinavië, brak studio Hazelight die markt verder open met ontsnappingsthriller ‘A Way Out’ (2018) en diens lieflijke samenspel-opvolger ‘It Takes Two’ (2021). En vanuit Canada kwam de coöp-puzzelgame ‘Operation: Tango’ (2021). “ Die games hebben echt getoond dat er een markt voor bestaat”, zegt De Visser. “Je ziet een hele beweging van dit soort coöpgames, waarin je moét op elkaar bouwen, een band met elkaar moét vormen.”

Volledig scherm Screenshot uit 'It Takes Two' (2021). © EA

Op elkaar aangewezen

Nu wil het toeval dat we vorig jaar Josef Fares hebben geïnterviewd, de maker van ‘A Way Out’ en diens misschien nog briljantere opvolger ‘It Takes Two’. En dat die preciès hetzelfde erover denkt als Visser. “Videogames zullen verder opschuiven naar meer coöp: dat is in zekere zin een heel natuurlijk proces”, vertelde hij ons toen. “Ik ben aan ‘A Way Out’ begonnen omdat ik op zoek was naar een game die ik samen met mijn beste maat kon spelen. Dat bestond toen nog niet echt: er zijn tal van games met de mogelijkheid tot coöp, waarin je een tweede speler toelaat en samen hetzelfde verhaal doorloopt. Maar er bestonden toen nauwelijks die geschreven en ontworpen zijn om een zo krachtig mogelijk samenspel te leveren. Mijn games kun je letterlijk niet spelen als je niet met tweeën bent. Dat geeft een heel aparte dynamiek, niet alleen met de personages en de gebeurtenissen op het scherm, maar ook in de communicatie tussen diegenen die het aan het spelen zijn. Het zijn verhalen die op een aparte manier kunnen worden gedeeld. Net zoals je een film graag samen met je vrienden of je lief kijkt. Alleen is de communicatie die je met elkaar voert tijdens het spelen minder vrijblijvend, want je bent echt op elkaar aangewezen om verder te geraken.”

Volledig scherm Castle Rock, de setting van de 'We Were Here'-games. © Total Mayhem Games

In de groei

Het publiek voor dit soort radicale coöpgames is wellicht (nog) te klein om te worden opgepikt door marktonderzoeksbureaus, maar het is een klandizie waar meer en meer groei in zit, besluit De Visser uit gebruikersfeedback. “Bij iedere game zien we het aantal nieuwe mensen op onze Discord weer aanzwellen. Laatst stonden we op de PAX-beurs in Boston, en kwamen er bezoekers aan onze stand die onze game kenden van TikTok. Een socialmediaplatform waar we niet zo thuis in waren op dat moment, maar er zit een nieuw publiek waar we ineens ontdekt werden.”

Ondertussen is er al vraag naar een vijfde ‘We Were Here’, zegt De Visser. De originele stichters zijn dus al een half decennium geleden afgestudeerd, maar hun studentenproject loopt nog door. “Het was niet dat we dit destijds echt als onze carrière zagen: het was gewoon iets wat we moesten exploreren, daarna zagen we wel weer”, zegt De Visser. “Maar met iedere game kregen we wel steeds betere mensen aan boord in de studio, met skills die we zelf nog niet hadden in het team. Iedere game is een stapje voorwaarts op de vorige. De wereld van ‘Forever’ is bijvoorbeeld levendiger dan die van zijn voorgangers, met meer animaties en een mooiere presentatie. Ook gaat het verhaal wat dieper. Met deze game hebben we de ambities waargemaakt die we voor met de eerste al hadden. Maar die is natuurlijk al vijf jaar oud, dus dat moet je altijd in zijn tijdskader zien.”

