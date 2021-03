“Op ‘Doom Eternal’ kunnen we nog jaren voortbouwen”: id Software over nieuwe uitbreiding en toekomst shootertopper

Wat mogen spelers verwachten van The Ancient Gods Part 2, de nieuwe (en wellicht laatste) dowloadable content bij Doom Eternal? Marty Stratton, uitvoerend producer en zakelijk directeur van id Software, rammelt in het begin van het gesprek vooral een checklist af: “Vijf nieuwe demonen, één geweldige bossfight, een nieuwe mogelijkheid voor je grijphaak, en de ster van de show is het nieuwe wapen: de hamer. Hij bedwelmt je tegenstanders eventjes, waarna ze kwetsbaarder zijn voor je andere aanvallen. Het is ook een nieuwe manier om aan extra munitie te geraken: vijanden die erdoor zijn geraakt, werpen nieuwe kogels af. Bovendien is het een uitstekend middel voor crowd control: je houdt er demonen mee van je lijf wanneer je dreigt te worden overrompeld.”

Volledig scherm Uitvoerend producer Marty Stratton. © Bethesda

Wanneer je vijf nieuwe demonen introduceert, vervoegen die een rooster van vijanden die voor het grootste deel klassiekers zijn, en vaak al een kwarteeuw meegaan. Hoe maak je de nieuwe memorabel genoeg?

Stratton: “Alle nieuwe demonen die we naar de uitbreiding brengen, zijn varianten op de bestaande. Een Stone Imp is bijvoorbeeld een Imp (zo’n aapachtig wezen, RMe) met een stenen lijf. Moeilijk te doden op een conventionele manier, maar erg kwetsbaar voor de Auto Shotgun, en meteen neer te halen met een slag van de zonet aangehaalde hamer. De Riot Shield-soldaten hebben een ondoordringbaar schild, zodat je wat anders moet verzinnen dan een frontale aanval. De Armored Baron heeft een pantser dat je eerst moet breken. De Screecher is een zombie die een schreeuwend geluid maakt dat de andere demonen extra kracht geeft, dus die wil je als laatste neerhalen. En de Cursed Prowler vergiftigt je met een vloek, die je alleen maar van je af kunt werpen door de Prowler te vinden in de spelwereld, en hem uit te schakelen met een Blood Punch.”

Volledig scherm Frenetieke actie blijft natuurlijk de plak zwaaien. © Bethesda

De speler krijgt vooral meer tactische uitdagingen, lijkt me.

Stratton: “We hebben een heel rooster van demonen die ware bullet sponges zijn: je moet al flink wat munitie in hun lijf jagen om ze neer te krijgen. Zo laat in de ontwikkeling van de game vonden we het geen goed idee om nog meer van dat soort tegenstanders te introduceren; we wilden spelers wat anders geven dan dat. Dus kozen we voor vijanden met een geavanceerdere artificiële intelligentie, waarbij je een tactiek moet verzinnen om ze om te leggen. Tegelijkertijd moesten we natuurlijk ook nieuwe wapens aanreiken om ze de baas te kunnen.”

Doom Eternal is nu een jaar uit. Kritisch bejubeld, commercieel succesvol. Wat betekent dat voor de toekomst van Doom als gamefranchise?

Stratton: “Denk even aan de twee eerste Doom-games in de vroege jaren 90: we legden toen de basis van het Doom-universum, maar de gamewereld waarin je je begaf was vrij klein. Gameplay en plezier kwamen eerst, de dingen werden eigenlijk niet zo hard uitgelegd. Sinds onze Doom-reboot uit 2016 is dat veranderd: we bouwden in essentie een nieuw universum, met de Doomslayer als een onoverwinnelijke held. We hebben de afgelopen jaren iets gemaakt waarop we nog jaren kunnen voortbouwen. Er is een diepe en rijke basis. Deze uitbreiding sluit de verhaallijn af die in 2016 werd gestart. Maar het verhalende universum biedt enorm veel mogelijkheden om nieuwe verhalen in te vertellen.”

Volledig scherm Een tactische aanpak wordt erg belangrijk in de nieuwe 'Doom Eternal'-uitbreiding. © Bethesda

Gamers hebben de neiging om Doom te beschouwen als iets wat geweest is, iets wat in het verleden ligt. Jullie willen nu dat ze het als een nieuwe, actuele franchise zien. Zal dat lukken?

Stratton: “In 2016 vertrokken we vanuit de filosofie om een nieuwe game te maken, die respect heeft voor de franchise en het gevoel dat ze al een kwarteeuw achterlaat bij spelers. Het verhaal werd bijvoorbeeld, net als bij de originele games, vooral verteld door de decors. Doom Eternal ging een stap verder: de opvolger moest iets worden dat juist aanvoelt voor moderne gamers. We konden niet gewoon opnieuw een remake maken die enorm trouw is aan het origineel. Daar zaten spelers ook niet op te wachten. Het moest dus aanvoelen als een Doom-game, maar wel mechanieken leveren die vers en bij de tijd aanvoelen. En een verhaal vertellen op een misschien iets conventionelere manier, zodat hetgeen wat je doet op het scherm meer context krijgt.”

