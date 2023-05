Ook al is de wereld om zeep, ‘After Us’ is sfeervolle topgame met hart op juiste plaats

gamereviewVier jaar geleden verscheen het debuut van de Spaanse indiestudio Piccolo. ‘Arise: A Simple Story‘ was meteen een bescheiden hitje, want de emotionele reis doorheen de herinneringen van een net gestorven viking scoorde behoorlijk goed bij de critici. De combinatie van lichte puzzels, platformen en dromerige atmosfeer maken ook de hoofdmoot uit van ‘After Us’, hun tweede worp die alles net dat tikkeltje uitgebreider en groter aanpakt.

De wereld is om zeep. Dat is geen groot nieuws meer natuurlijk, maar in ‘After Us’ schiet er echt niks meer van over. Gebouwen zijn ruïnes geworden, de wegen zijn bezaaid met autowrakken, van mensen en groen is al lang geen sprake meer en de dieren die je wel nog tegenkomt, zijn bij nader inzien geesten. Klinkt als doffe ellende dus, maar gelukkig heeft de godin die zichzelf voorstelt als Mother een plan: een allerlaatste overlever, de jonge vrouw Gaia, die naast over een bedenkelijke outfit en een spierwit kapsel beschikt over de gave om de natuur weer te herstellen.

Gameplay

Het ligt er allemaal nogal dik op dus qua symboliek en dat is helemaal niet erg zolang de gameplay maar niet ondergeschikt wordt aan de boodschap. Gelukkig is dat helemaal niet het geval in ‘After Us’, want het is een plezier om de post-apocalyptische wereld al rennend, springend en zwevend te verkennen. De nadruk ligt ook echt op het ontdekken van de wereld, want tijdens het spelen kom je amper vijanden tegen. Er is een alomtegenwoordige zwarte brij die je probeert te verzwelgen als je te dichtbij komt en hier en daar word je belaagd door een heel beperkt aantal actievere gevaren, maar daar blijft het dan ook bij.

© Private Division

Essenties

Het hoofddoel van het spel is de zoektocht naar de achtergebleven essenties van verschillende dieren die ooit de wereld bevolkten. Gaia beschikt daarvoor over een arsenaal aan typische platformmoves, maar heeft daarnaast ook een unieke zangstem die in brede lijnen de weg toont naar de dichtstbijzijnde beestjes. Een handige eigenschap die ervoor zorgt dat je nooit uit de flow en de sfeer van het spel gehaald wordt om op een kaart te moeten kijken waar je nu ook weer naartoe moet.

© Private Division

Het verkennen van de (semi-) open wereld verloopt zo op een heel natuurlijke manier zonder echter overdreven simplistisch te worden. Want hoewel je vaak kan zien waar je uiteindelijk moet belanden, is de weg ernaartoe niet altijd even rechtlijnig. Omgevingspuzzels maken dan ook de hoofdmoot van de uitdaging uit in ‘After Us’.

© Private Division

Tijdloze charme

Audiovisueel is ‘After Us’ een van de meest sfeervolle games van het moment. Uiteraard kan een kleinschalige indietitel zich niet meten met de grafische toppers, maar het ontwerp van de wereld, het contrast tussen de troosteloze woestenijen en de groene oases die je erin kan laten ontspruiten, de manier waarop er met licht en donker wordt gewerkt,… het geeft dit spel een tijdloze charme die ook de urgente thematiek nog eens extra in de verf zet.

© Private Division

De muziek onderstreept de sombere sfeer die stilaan ombuigt naar hoop met subtiele composities. Het enige jammere is dat er net als in ‘Arise’ nog steeds niet met gesproken stemmen gewerkt is, maar alle dialogen tijdens cutscènes in tekstvorm getoond worden en die tekst soms nogal snel kan gaan.

After Us © Private Division

Sfeer

Het sleutelwoord bij uitstek om ‘After Us’ te omschrijven, is ‘sfeer’. Het spel dompelt je van bij het begin onder in een beklemmende wereld, maar toont ook steeds dat alle hoop niet verloren is. Een spel met een duidelijke boodschap die ondersteund wordt door solide gameplay, gemaakt door een studio die weet waarmee ze bezig is en met het hart op de juiste plaats. Oh, en je kan wel degelijk hondjes (enfin, geesten van hondjes) aaien in dit spel. Nog een reden te meer dus om dit spel niet links te laten liggen.

© Private Division

De game verschijnt vandaag voor pc op Steam, op PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

