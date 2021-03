Onsportief gedrag wordt beloond in onlinegame Roller Champions

gamesDe bal vangen, er één of meerdere rondjes mee maken over een rolschaatscircuit, en hem vervolgens door een cirkelvormig doel keilen: dat is het schijnbaar simpele opzet van de aanstaande onlinegame Roller Champions . Alleen is dit zo’n game waarin onsportief gedrag wordt beloond, en de kans dus bijzonder groot is dat je ook zelf een keiharde tackle tegen je tater krijgt.

Wat een heerlijke onlinechaos krijg je weer gepresenteerd in onlinegame Roller Champions, die later dit jaar moet verschijnen voor PlayStation 4, Xbox, Switch en pc. Je rolt met twee ploegen van drie spelers over een rolschaatscircuit om een bal door een cirkelvormig doel te gooien, maar voordat er ook maar één doelpunt wordt gemaakt, zijn er vooral heel veel spelers tegen het dek geknald na een rake rechtse hoek. Een beetje zoals in de seventiesfilm Rollerball (1975), maar dan zonder het supergeweld: alles in Roller Champions blijft lekker vrolijk.

De ontwikkelaars bij Ubisoft Montréal, die Roller Champions momenteel aan het afwerken zijn, hulden hun game in een Fortnite-jasje om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het ziet er dus enorm kleurrijk en cartoonesk uit, en er vloeit geen bloed uit de zere hoofdjes. Ook de spelregels zijn vrij eenvoudig: er moeten doelpunten worden gemaakt. De ploeg die ofwel de meeste punten heeft binnen de zeven minuten, ofwel als eerste vijf punten heeft gescoord, wint.

Volledig scherm 'Roller Champions' is een 'free to play'-game, een categorie waarvan we er in de nabije toekomst wel meer zullen zien. © Ubisoft

Coördinatie verplicht

De kern van de ervaring zit hem echter in het feit dat de goal niet constant openstaat. Je ploeg moet eerst, in balbezit, minstens een rondje hebben gemaakt voordat je hem erin kunt knallen. En ja, minstens, want hoe meer toertjes je maakt, hoe hoger je score zal zijn. Al wordt dat natuurlijk een gok, want één rake tackle van je tegenstander en je bent weer terug bij af. En, zo leerde een vroege speelsessie in de bêta van de game, de bal verandert wel héél snel van eigenaar als je even niet oplet.

Tijdens die previewsessie viel ons vooral het baldadige, chaotische sfeertje op dat het gamedesign van Roller Champions opbrengt. De sleutel tot een gewonnen match zit hem vooral in het coördineren: tegenstanders blokkeren, samen strategie én tactiek bepalen. De keuze om één, twee of zelfs – de tegenploeg waagde er zich één keer aan tijdens de previewsessie – vier keer rond te schaatsen voordat je je aan je doel waagt, is niet het soort beslissing die je noodzakelijk alleen maakt.

Volledig scherm Je staat in 'Roller Champions' zelden alleen voor het doel, zoals hier. © Ubisoft

Nieuwe corebusiness

Roller Champions is een free to play-game: spelen is gratis, de gekke pakjes waarin je je speler tooit, kosten je een paar eurocenten. Ubisoft verwacht zoveel spelers aan te trekken dat die kleine fractie die geld ophoest voldoende inkomsten genereert. Het is het model waarop – ook weer – Fortnite groot is geworden.

Daardoor lijkt het misschien een niemendalletje tussendoor voor Ubisoft, het Franse gamehuis dat achter de Assassin’s Creed-, The Division- en Watch_Dogs-games zit. Een kleurig en fleurig rolschaatsspelletje? Het lijkt veraf te liggen van de meestal erg epische ervaringen die Ubisoft (naast Just Dance misschien) aflevert. Maar een earnings call begin dit jaar, waarin Ubisoft zijn strategie voor de nabije toekomst uit de doeken deed voor zijn investeerders, leert dat free to play-games als Roller Champions net een nieuwe corebusiness kunnen worden voor het bedrijf. Het wil in ieder geval, zoals financieel directeur Frederick Duguet begin februari uitlegde, “evolueren van een model dat voorheen alleen gericht was op AAA-releases (een spel dat gemaakt is met een groot budget, red.) naar een model waar we een combinatie hebben van sterke AAA-releases, maar ook als aanvulling op ons programma van nieuwe releases met gratis te spelen games en andere premiumervaringen.”

