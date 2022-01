‘OlliOlli World’ is als ‘Super Mario Bros.’ op wieltjes

Meer dan zeven jaar geleden waren het dikke indielievelingetjes, die OlliOlli (2014) en OlliOlli 2: Welcome to Olliwood (2015). Twee kleine games waarin je de wildste skatetrucs kon uithalen, ondanks het feit dat ze in 2D waren en werden opgetrokken in opzettelijk oubollige pixelgraphics. Wat telde was de onweerstaanbare charme die ze uitdroegen (de eerste zorgde in zijn tijd zelfs voor een korte revival van de al wat wegdeemsterende PS Vita-zakconsole), en het uitgebreide systeempje van Salad Grinds, Bluntslides , Flips en andere trucs die je erin aan elkaar kon rijgen.

Volledig scherm Het is geen 'zen'-ervaring: alert blijven is de boodschap. © Private Division

Platformgame

Maar OlliOlli World, een late opvolger voor dat illustere duo, is iets lichtjes anders. Waar de originele games meer de regie in jouw handen lieten, stelt het decor je hier voor uitdagingen als sprongetjes die je moet ronden, obstakels die je moet zien te ontwijken, en panelen aan de wand om over te grinden. De twee eerste games waren zogeheten runners: games waarin het level schijnbaar tot in de eeuwigheid doorliep, en het decor ondergeschikt was aan de trucs die je uit de duimsticks kon toveren. Deze is in zekere zin eerder een platformgame, een soort Super Mario Bros., met de skateboard.

Volledig scherm 'OlliOlli World' is een platformgame met skateboards. © Private Division

Go big or go home

OlliOlli World wordt opnieuw gemaakt door Roll7, de Londense studio die ook al achter de eerdere games zat, maar de schaal van de game is een pak groter. Sinds eind vorig jaar is het bedrijf ook in handen van Private Division, de indie-afdeling van Take Two Interactive (een Amerikaans holdingbedrijf dat onder meer ook Grand Theft Auto-maker Rockstar Games uitbaat). Sindsdien vertoont Roll7 een go big or go home-attitude die zich onder meer vertaalt in de wereld van de game. Je bricoleert je eigen skater in een uitgebreide personalisatiemodule, maar er staat een aantal personages aan de zijlijn om de gebeurtenissen uitgebreid te becommentariëren. Maar vooral: Radlandia, de wereld waar je doorheen rolt, is een consistent, levend skate-universum.

Volledig scherm Al liggen er hier en daar ook 'half piepen' op de weg. © Private Division

Twee paden

Zeker qua visuele stijl is OlliOlli World een heel ander beest dan de twee eerdere OlliOlli’s. De makers bedachten er een nieuwe, stripverhaalachtige, koldereske vormgeving voor. “Onze focus lag deze keer resoluut op het creëren van een uitgebreide wereld, en serieus rare sujets om die mee te bevolken”, zegt John Ribbins, creative director bij Roll7.

Je maakt progressie door de levels in een bordspel-achtige interface die ook alweer zo weggegrist lijkt uit een Super Mario-eske platformer. Heel wat van de levels heeft ook twee paden, zegt Ribbins: een moeilijk en een makkelijk pad. Die keuze viel volgens Ribbins om het spel toegankelijker te maken. Verwacht je bij dat andere pad ook weer niet aan een zen-gevoel à la Alto’s Odyssey, zo merkten we toen we de game uitprobeerden op de PlayStation 5: OlliOlli World is een game waarin je bovenal heel alert moet blijven. Maar ook een met een leercurve die het halve plezier van het spel is.

Volledig scherm Studio Roll7 besteedde heel wat aandacht aan de vormgeving van de wereld. © Private Division

