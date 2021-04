Nostalgische game 'Narita Boy' is nu al klassieker

Is Narita Boy dan een meesterwerk? Hebben we de game van het jaar 2021 al in onze tengels gehad? Nee, dat ook weer niet: daarvoor primeert deze game zijn stijl nét iets te fors op de substantie die eronder zou moeten zitten. We bedoelen daarmee niet het verhaal van de game, dat zoals dat betaamt voor games in dit genre vol exquise lulkoek zit, maar wel de nogal ééndimensionale gameplay. Hakken met je Techno Sword blijft je primaire handeling doorheen de game, en alle nieuwe vaardigheden die je opdoet (een twintigtal) cirkelen daar gewoon wat rond. Ook is er bij momenten iets mis met de checkpoints, en met de dosering van de moeilijkheidsgraad: bepaalde bossfights zijn ridicuul moeilijk, terwijl andere nauwelijks een uitdaging leveren, en de omgeving levert soms mogelijkheden waar je weinig mee opschiet. Op een bepaald moment konden we bijvoorbeeld à la Metroid aan een muur blijven hangen zonder dat we vanuit die positie enige schade konden toebrengen aan het beest dat we op zijn knieën probeerden te krijgen: het enige wat we konden was stom blijven hangen en afwachten tot het gevaar op grondniveau geluwd was.