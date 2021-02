Nog maandenlang productieproblemen bij Playstation 5 verwacht

Sparen Hoeveel kost het u om onder nul te gaan op uw zichtreke­ning?

22 februari De laatste vijf jaar gingen we met onze zichtrekeningen collectief minder in het rood, een trend die zich - toch wel opvallend - nog méér doorzette sinds de start van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. Spaargids.be bekeek meteen even wat het u vandaag nog kost om ‘in het rood te gaan’.