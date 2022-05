Nintendo verwacht dit jaar minder Switch-consoles te verkopen

Vlaanderen krijgt volwaardi­ge gamehub

Er komt een volwaardige gamehub in Vlaanderen, een fysieke locatie waar gameontwikkelaars kunnen samenwerken en ideeën uitwisselen. De gamehub is één van de speerpunten in de nieuwe visienota van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, die vandaag werd voorgesteld op het FACTS-festival in Gent.

2 april