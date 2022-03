Nintendo stelt release oorlogsgame uit vanwege situatie in Oekraïne

Populaire videogame voor kinderen zit vol met bordelen en nazibijeen­kom­sten

Wat een creatieve online omgeving voor kinderen moest zijn, veranderde in een plek met seksuele en antisemitische uitspattingen. ‘Roblox’ is razend populair bij lagereschoolkinderen. Jammer genoeg spelen niet enkel jonge creatievelingen de game, maar ook mensen met slechte bedoelingen. Van strippers in sm-outfits tot antisemitische symbolen. Kinderpsychiater Lieve Swinnen geeft aan wat je als ouder best kunt doen: “Je moet je kinderen ook opvoeden in het online deel van hun leven.”

