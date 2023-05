Nintendo levert pak procent minder Switch-consoles, en ook minder games

gamereview Grappig goor 'Dead Island 2' spuit wat luchtver­fris­ser op zombie­clichés

Hoe maak je een zombiegame zonder te verzanden in oubollige clichés? ‘Dead Island 2' doet het door ‘over the top’ te gaan, met een XXL-dosis goorheid en lekker flauwe humor. Het warm water is al lang uitgevonden. In ‘Dead Island 2' gebruik je het liever om wat ondoden in te lokken en te elektrocuteren. James, de stroomkabel!