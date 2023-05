Nintendo levert pak minder Switch-consoles, en ook minder games

Videogames ‘Wo Long: Fallen Dynasty’ is weer een ‘Soulsborne’-achtige game - maar wat betekent dat precies?

Met ‘Wo Long: Fallen Dynasty’ komt er alweer een nieuwe, retemoeilijke game uit, in een genre dat ondertussen breed bekend staat als ‘Soulslike’ of ‘Soulsborne’. Wat houdt dat precies in, en waarom zijn er tegelijkertijd gamers die erbij zweren én spelers die er wellicht nooit klaar voor zullen zijn?