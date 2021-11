Nintendo brengt vroeger dan verwacht 2.0-update van ‘Animal Crossing’ uit

Man gebruikt coronas­teun om Pokémon­kaart van meer dan 50.000 dollar te kopen

De autoriteiten in de VS voeren onderzoek naar fraude met coronasteun. Uit een document van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarover The Washington Post bericht, blijkt dat één man zijn noodsteun heeft uitgegeven aan één Pokémonkaart. Hij betaalde meer dan 50.000 dollar voor zijn exemplaar.

