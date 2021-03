Ninja Turtles krijgen nieuwe game gehuld in warm dekentje nostalgie

games ‘It Takes Two’ is een plezierige game over echtschei­ding

9 maart In It Takes Two, een nieuwe coöpgame van de makers van het uitstekende A Way Out, staat een koppel centraal dat op scheiden staat. Niet meteen het meest opbeurende uitgangspunt voor een videogame, maar dat hoeft ook niet altijd, zegt bedenker Josef Fares.