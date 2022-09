‘Nine Noir Lives’ bewijst pas écht dat adventuregames terug zijn

Wat is dat met al die videogames over katten tegenwoordig? Het uitstekende ‘Stray’, afgelopen zomer, was niet de enige game met een dakhaas in de hoofdrol die dit jaar verschijnt: kijk maar naar de consolelancering van ‘Catmaze’, en aanstaande titels als ‘A Little to the Left’ en ‘Mineko’s Night Market’. En vergeet ook die kattenwinkeliers in ‘Ghostwire: Tokyo’ niet.

En al die adventuregames dan? Heel wat gamers kijken reikhalzend uit naar ‘Return to Monkey Island’, van originele bedenker Ron Gilbert, maar daarbij wordt er al te snel vergeten dat er de afgelopen twee jaar al andere krasse titels in dit genre verschenen: zie wat dat betreft ‘Norco’, ‘Syberia: the World Before’, ‘Road 96’ en ‘Genesis Noir’.

Nine Noir Lives Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor pc.



Eindelijk een ‘echte’

Het is allemaal niet helemààl hetzelfde als dertig jaar geleden, toen adventuregametoppers als ‘The Secret of Monkey Island’, ‘Day of the Tentacle’ of ‘Leisure Suit Larry’ de plak zwaaiden, zou je kunnen beargumenteren. De nieuwe games brengen eerder een herinterpretatie van het genre naar je scherm, en die aanstaande ‘Monkey Island’-comeback is vooral een retour en forme voor de inmiddels 58-jarige originele maker, wiens naam vandaag nog resoneert.

Volledig scherm Het begint met de moord op de zoon van een maffioso. © Silvernode Games

Maar wat doe je dan met een game als ‘Nine Noir Lives’, van de onbekende Zuid-Afrikaanse studio Silvernode? Het is een oerklassieke point-and-click-adventure, waarin je zoals vanouds door zoekplaatjes rent en de juiste voorwerpen in het decor en je inventaris moet zien aan te raken en met elkaar moet combineren om logische puzzels op te lossen. Het heeft dezelfde cartooneske graphics, hetzelfde soort gezond onnozele humor. En het slaagt er – vooral – in om dezelfde behaaglijke sfeer als die klassiekers op te roepen.

Volledig scherm Dìt moet je maar eens durven in de game. © Silvernode Games

Sfeertje teruggebracht

Het is niet dat ‘Nine Noir Lives’ een absolute topper in het genre kan worden genoemd. De game, waarin detective Cuddles Nuttlebutter in een wereld die uitsluitend door katten wordt bevolkt de moord op de zoon van een maffiabaas moet onderzoeken, komt bijvoorbeeld geregeld flauwtjes om de hoek. De humor raakt niet op ieder moment doel en zit er meestal naast qua timing, maar op andere ogenblikken is hij dan weer overdonderend hilarisch. Grafisch had het ook wat ambitieuzer gemogen dan de cartoongraphics van een gemiddelde mobiele game. En hoe praatziek is deze game: de dialogen zijn zo ellenlang dat je soms het gevoel hebt dat je in een interactief stripverhaal zit. Jammer ook van het (hoewel eveneens nogal ongelijke) stemmenwerk.

Volledig scherm Je reist door de stad via een klassieke plattegrond. © Silvernode Games

Maar voor zijn speeltijd van tien tot twaalf uur – afhankelijk van het gezonde boerenverstand dat je aan de dag weet te leggen om de puzzels op te lossen – is ‘Nine Noir Lives’ een sfeervolle titel uit een videogamegenre waarvan we collectief waren vergeten dat het ooit heeft bestaan, en slaagt er tijdens zijn betere momenten in om de magie van de games van weleer terug te brengen.

Volledig scherm Cuddles' kantoor. © Silvernode Games