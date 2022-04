Nieuwste games spelen zonder duur toestel? GeForce Now streamt de computerkracht

“Heb je misschien nog een oude laptop om de allernieuwste games te testen?” Zo luidde ongeveer de ongewone vraag van hardwarefabrikant Nvidia. Het bedrijf wil GeForce Now in de kijker zetten, een streamingdienst die jou idealiter de aankoop van krachtige hardware bespaart én waarmee je ook games kan streamen die je al bezit. We halen een acht jaar oude Mac van stal, en stellen vast dat Nvidia de beloften meer dan inlost.

Mooier, groter, beter: de gamewereld evolueert constant, en in sneltempo. Wanneer is het tijd om zo’n gamebeest te upgraden? Voor een deel van de gamers is dat binnenkort misschien de verkeerde vraag. Heb je nog wel een krachtige pc nodig als je er vooral op gamet, is dan pertinenter. Steeds meer streamingdiensten nemen namelijk de zware computerkracht voor hun rekening, zodat jij weinig meer dan een scherm en een controller nodig hebt. Een (oude) Mac, een smartphone of een slimme tv: ze zijn allemaal geschikt.

Accounts en games

Handig aan GeForce Now is dat je bestaande accounts kan koppelen. Zo is het mogelijk om je (pc-)games van Ubisoft, de Epic Games Store en Steam te streamen via de dienst. In tegenstelling tot bij Google Stadia hoef je dus geen tweede keer te betalen voor een game die je al bezit. Voor je te enthousiast wordt, is een nadeel wel dat niet alle uitgevers hun titels op een streamingdienst willen zetten. Hoewel je dus meer dan 1200 games kan spelen, moet je het bijvoorbeeld redden zonder de ‘Call of Duty’s’ van Activision en de ‘GTA’s’ van Rockstar. Wat je wél kan, is via de dienst opnieuw ‘Fortnite’ spelen op een iPhone, een trucje waar Nvidia graag mee uitpakt.

Volledig scherm © Nvidia

Prestaties

Een streamingdienst werkt natuurlijk het beste via een bekabelde verbinding, en moet dan via bonkige servers met de grafische kaart RTX 3080 een beeldkwaliteit aankunnen van 1440p met 120 fps. Op Nvidia’s eigen Shield TV is ook streaming in 4K mogelijk, en het is duidelijk dat Nvidia stevig wat serverkracht in de strijd gooit. Op onze acht jaar oude Macbook Pro lukt zelfs gamen via wifi opvallend vlot, en de test geeft ook aan dat de verbindingssnelheid en lag veel beter zijn dan aanbevolen. In de games ziet alles er ook prachtig uit, inclusief raytracing. We spelen urenlang zonder noemenswaardige haperingen, en eigenlijk merken we aan niets dat we een spel zitten te streamen. Best wel indrukwekkend.

Volledig scherm © Nvidia

Drie formules

GeForce Now komt in drie vormen, en het is fijn dat Nvidia ook een volwaardige gratis formule aanbiedt. Daarmee krijg je wel maar sessies van een uur, terwijl dat zes uur is voor de Priority-formule. Voor 10 euro per maand of 50 euro per half jaar stream je dan tot 1080p en 60 fps, en krijg je voorrang op de gratis sessies. Het RTX 3080-abonnement dat we kunnen testen, biedt sessies tot 8 uur met 1440p en 120 fps. Een maand kost je 20 euro, zes maanden 100 euro. Met een Shield TV haal je zoals gezegd ook 4K met 60 fps en HDR. Het zijn prijzen die niet te vergelijken zijn met die van een blitse game-pc. Met de duurste optie zit je na anderhalf jaar dan weer wel aan het aankoopbedrag van de ongeveer 300 euro die de Xbox Series S kost. Het is natuurlijk allemaal relatief.

Volledig scherm © screenshot

Gebruiksgemak

Over het gebruiksgemak valt weinig op te merken. Je installeert gewoon de app, koppelt accounts - wat zijn die paswoorden nu ook weer? - en kan beginnen. GeForce Now ondersteunt verschillende controllers, waaronder die vanaf de PlayStation 4 en Xbox One. Plug and play, maar ook draadloos gaat via Bluetooth. We merken eigenlijk niks van inputlag, de vertraging tussen je handelingen op de controller en wat je ziet op je scherm.

Draagbaarheid

Een bijkomend voordeel van deze technologie is trouwens de draagbaarheid en platformonafhankelijkheid van je games. Het is perfect mogelijk om op je bekabelde pc voluit te gaan qua grafische pracht, en dan bijvoorbeeld verder te spelen op een draadloze tablet met een minder zware stream. De ene game leent zich er natuurlijk meer toe dan de andere, maar met de focus op de grafische pracht zou je nog vergeten dat bij de meeste games de gameplay nog altijd veel belangrijker is dan het beeld.

Volledig scherm © Nvidia

Besluit

GeForce Now maakt dus indruk, al is het wel jammer dat je niet alle games kan streamen. Maar de dienst is zeker het overwegen waard voor wie niet wil blijven investeren in nieuwe hardware, maar toch de nieuwste games wil spelen.

