Nieuwe ‘World of Warcraft’-content neemt diepere duik in eigen geschiedenis van de game

gamesMet een nieuwe gratis episode die vandaag wordt gedropt in World of Warcraft, en die zich opnieuw afspeelt in het hiernamaals van onlinewereld Azeroth, komen nog meer oude bekenden en reeds verslagen vijanden mee, die spelers soms meer dan tien jaar niet meer hadden gezien. Een (on)prettig weerzien dat de makers van de inmiddels al bijna zeventien jaar oude onlinegame goed hebben uitgekiend, vertellen ze tegen HLN.

Is Shadowlands, de vorig jaar gelanceerde uitbreiding bij World of Warcraft waarin spelers het hiernamaals van fantasywereld Azeroth indoken, de ‘greatest hits’ van de inmiddels al bijna zeventien jaar bestaande onlinegame? Spelers die de expansie al speelden, kwamen er in ieder geval al een kleine rist aan oude bekenden en reeds verslagen vijanden in tegen.

Zoals Uther the Lightbringer, een figuur die spelers het laatst konden hebben gezien in Wrath of the Lich King (2008), een ouder hoofdstuk uit de World of Warcraft-saga. Of Draka, een figuur uit het originele World of Warcraft-verhaal uit 2004. Kel’Thuzad, een magiër die eveneens uit die eerste game en Wrath of the Lich King, stamt, keert eveneens terug in het hiernamaals van Azeroth. En in bepaalde ‘raids’, massale aanvallen waarbij een grote groep spelers moet samenwerken, krijgen World of Warcraft-veteranen volgens hoofdscenarist Steve Danuser, “een tweede kans tegen oude vijanden.”

Volledig scherm The Maw, zeg maar de 'hel' van Azeroth. © Blizzard Entertainment

Nostalgische vibe

Het is een nostalgische aanpak die vandaag nog wordt verdergezet in Chains of Domination, een nieuwe brok gratis content waarin ook Sylvanas Windrunner, de grote baddie uit de reeks die het laatste opdook in uitbreiding Battle for Azeroth (2017), opnieuw een prominente rol speelt naast de Jailer, de mysterieuze opperheerser van de Schaduwlanden. “Die confrontatie hebben we natuurlijk al jarenlang zitten opbouwen”, zegt Danuser. “Je zult merken dat ze de hele tijd aan iets aan het werken is geweest wat groter is dan alles wat je tot nu toe had gezien in World of Warcraft. Het feit dat ze samenwerkt met de Jailer past natuurlijk vooral in het grotere plan dat ze al die tijd aan het smeden is geweest.”

In hun keuze voor welke oude bekenden er terugkeren in de Shadowlands zijn de World of Warcraft-designers kieskeurig gebleven, zegt Danuser. “Het was een reëel gevaar om gewoon wat aan zelfservice te gaan doen, want er zijn natuurlijk veel méér personages die een bepaald deel van de spelers weleens willen terugzien. We keken dus uitsluitend naar slechteriken die pasten in het nieuwe verhaal dat we wilden vertellen. Natuurlijk krijg je ook easter eggs en cameo’s van oude bekenden te zien: dat is altijd prettig voor spelers die al lang in de game zitten. Maar diegene die er écht toe doen zijn met veel omzichtigheid uitgekozen.”

Volledig scherm Samen een grotere vijand verslaan blijft natuurlijk de kern van de ervaring in 'World of Warcraft'. © Blizzard Entertainment

Heen en weer

Met Chains of Domination wordt ook het verhaal van de Covenants, de vier nieuwe groeperingen waartoe spelers kunnen toetreden in Shadowlands, op de spits gedreven in een veldslag tegen de Jailer en Sylvanas. Daarnaast komen er nieuwe dungeons (ondergrondse kerkers om samen met andere spelers te ontdoen van hun bewoners en vervolgens leeg te plunderen voor nieuwe voorwerpen, wapens en stukken uitrusting) en ‘raids’ bij. Bij momenten zal het verhaal ook weer eventjes bovengronds gaan, naar de wereld der ‘levenden’ in Azeroth. “Het is niet de bedoeling dat spelers Shadowlands gaan zien als een ervaring die los van de ruimere game staat”, zegt gamedesigner Morgan Day. “Door iets meer links met de rest van Azeroth te trekken, geven we het verhaal van Shadowlands een duidelijkere plaats binnen de beleving van World of Warcraft.”

Volledig scherm Beeld uit 'Chains of Domination'. © Blizzard Entertainment

Bekijk ook: