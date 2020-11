Nieuwe Warhammer: Chaosbane is het leukst voor gamers met vrienden

Chaosbane is een Diablo-achtige mengeling van een RPG en een hack-and-slashgame uit het populaire Warhammer-universum. Je hoeft wel geen kenner te zijn, dankzij de karaktervolle getekende intro. Je kiest een van de zes types personages - je kent ze wel - en duikt de game in om een stroom kleine en minder kleine griezels in de pan te hakken. En opnieuw, en opnieuw en opnieuw. (Wie kan het wat schelen? Zo zijn er zovelen!) Gelukkig speel je een hele hoop nieuwe aanvallen vrij, fysieke en magische, zodat je op dat vlak toch wat afwisseling krijgt.