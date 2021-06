Nieuwe topfavoriet in Belgian League: bekijk hier de hoogtepunten

In de Belgische League of Legends-competitie kreeg regerend kampioen KVM Esports een muilpeer van voorganger Sector One. Die laatste had nog een appeltje te schillen na de reverse sweep van KVM Esports in de finale van de 2021 Spring Split. Sector One was op een bootcamp en leek eindelijk de code van KVM Esports gekraakt te hebben. Het was vanaf de eerste minuut pure dominantie op alle lanes van Sector One. De spelers voerden het tempo op en gaven het niet meer af. Sector One staat nu aan de leiding met drie keer winst en geen enkel verlies.