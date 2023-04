Nieuwe ‘Star Wars Jedi: Survivor’-game komt eraan: dit is onze eerste indruk na zes uur

GamepreviewAls alles goed gaat, verschijnt op 28 april ‘Star Wars Jedi: Survivor’. De makers mikken opnieuw hoog, maar de fans van de sterke voorganger zijn vooral benieuwd naar hoe het verder gaat … en of dat handvol irritaties eruit gehaald is. Wij mochten al een half dozijn uren met de game aan de slag en kunnen dit al meegeven:

1. En toen waren ze nog maar met …

‘Star Wars Jedi: Survivor’ speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen uit de voorganger af en dus tien jaar na die uit ‘Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith’. Het Empire heeft intussen nagenoeg alle Jedi uitgeroeid en jij, een niet langer groene Cal Kestis, lijkt op het punt te staan om een frustrerende eenmans-rebellie op te geven. Eenmans-en-één-robot-rebellie om correct te zijn, want sidekick droid BD-1 is ook opnieuw van de partij.

2. Voorganger verplicht?

Alhoewel we je dat absoluut kunnen aanraden, moet je de voorganger niet gespeeld hebben om met ‘Survivor’ in het hoogstwaarschijnlijk nog niet afgeronde ‘Star Wars Jedi’-epos te stappen. Wie dat wel deed, krijgt wel een paar vertrouwde koppen te zien en wat verwijzingen naar wat voorafging, maar zowel verhaal als dialoog zijn zo geschreven dat iedereen moeiteloos mee is.

3. Schoon spel

Voorganger ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ zag er al geweldig uit, maar het feit dat deze ‘Star Wars Jedi: Survivor’ enkel voor pc en de laatste generatie PlayStation en Xbox te spelen is, zegt al iets over de visuele upgrade die de game heeft gekregen. We botsten nog af en toe tegen een licht hikkende framerate op, maar dit kan tegen de écht definitieve versie nog gladgestreken worden.

4. De film die je gespeeld moet hebben

Laat die haatmails maar komen, maar ‘Fallen Order’ bracht een beter verhaal met boeiender personages dan de laatste drie officiële ‘Star Wars’-films. Het handvol scènes dat we in ‘Survivor’ te zien kregen, plus het strakke tempo waarmee deze game je plotpunten en ‘momenten’ voorschotelt, doet ook hier het beste beloven.

5. Focus op mêlee

De actie schud je in deze game vooral uit je lightsabre, je lichtzwaard. Het aantal manieren – hier stances – waarmee je die kan inzetten is uitgebreid. Er was al de klassieke en allround single stance, de meer op defensie gerichte double-bladed met een laser-lemmet aan beide kanten van het lemmet en de meer offensieve dual wield die je een lightsabre in elke hand geeft. Daar komt nu de ietwat slome maar krachtige crossguard-stance bij én de op het eerste gezicht ophefmakende blaster, die je in je vrije hand een blasterpistool geeft … maar daarbij geenszins de focus van het lichtzwaardballet wegtrekt.

6. Veel Force-krachten

Geen Jedi zonder Force. De gekende telekinese-krachten geven present. Zoals slow, pull, push en die waarmee je bovenmenselijke jumps, wallruns en andere parcoursvirtuositeit uit je Jedi schudt. Nieuw zijn confuse, die vijanden tijdelijk aanzet om collega’s of elk ander dichtstbijzijnde aanwezigheid aan te vallen. En dan is er nog tame, een Force power die je toelaat om bepaalde beesten tam genoeg te maken dat je ze kan berijden om nog sneller door de uitgestrekte wereld te galopperen of vliegen.

7. Eén keer is genoeg

‘Survivor’ volgt de ‘Metroidvania’-aanpak die je vaak op je sporen zal doen terugkeren naar eerder bezochte locaties. Sympathiek is dat de game je meestal maar één keer een taaie parcours-uitdaging laat uitvogelen en -voeren. Eenmaal daar voorbij krijg je meestal een binnenweg of moeiteloze alternatieve route zodat je de volgende keer niet opnieuw die precies getimede jump-wallrun-combo moet doorploegen.

8. Geen cakewalk

De voorganger werd tegelijk geloofd als bekritiseerd om zijn best taaie gevechten. Ook ‘Survivor’ laat je niet toe om hersenloos door meer dan de meeste basisvijanden te maaien. Dat heeft alles te maken met het vechtsysteem dat vooral steunt op strak getimede afweer, opportunistische counters en het tactisch inzetten van de Force. Wel beter is dat de twee extra stances je meer opties geven om op de oppositie in te spelen/hakken. Dat vraagt dan natuurlijk ook weer wat meer opslagruimte in je spiergeheugen.

9. Waarheen gaat de reis?

De enige planeet die we momenteel kunnen bevestigen is Koboh, zonovergoten, voorzien van immense grotten en een mysterieus verleden. Sommige details hinten erop dat Koboh naast je ruimteschip de hub van dit avontuur wordt, maar heel zeker is dat niet. Wel kunnen we je al vertellen dat de verwonderings- en ontdek-factor opnieuw heel hoog ligt. Oh ja, en net zoals elke planeet telt Koboh ook een of meer Jedi Chamber Trials, een soort grote escaperoom-hindernissenparcours. Vergelijkbaar met die ondergrondse tempel-uitdagingen uit ‘Shadow of the Tomb Raider’ of kleinere versies van die Cauldrons uit ‘Horizon’.

10. Mijn Jedi is cooler dan de jouwe

‘Star Wars Jedi: Survivor’ breidt de opties om je hoofdrolspeler aan te passen met allerlei cosmetische opties en andere accessoires. Die customization wordt ook doorgetrokken naar BD-1 en je lightsabre.

‘Star Wars Jedi: Survivor’ verschijnt 28 april voor pc, PS5 en Xbox Series X

