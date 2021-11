Nieuwe ‘League of Legends’-animatieserie stoot ‘Squid Game’ van de troon op Netflix

Sony begint 'binnenkort' met verkoop PlayStati­on 5 via eigen site in Benelux

Sony is begonnen met het verkopen van hardware in Europa via zijn eigen Direct-site. Sinds vandaag gebeurt dat al in Duitsland en Sony meldt dat de Benelux snel volgt. Sony verkoopt de PlayStation 5 ook in de Verenigde Staten via zijn eigen site, middels een wachtrij.

8 november