Nieuwe ‘Guardians of the Galaxy’-game past de ‘Mass Effect’-aanpak toe op Marvel-verhalen

gamesEidos Montréal, de legendarische gamestudio achter klassiekers Deus Ex en Thief , is bezig aan een videogame naar Marvel-strip Guardians of the Galaxy . Hoe gelukkig moeten gamers daarvan worden?

Je hebt videogames met een orkestrale muzikale score. Je hebt er met een metalsoundtrack. Met pompende elektronische beats. Met Gregoriaanse gezangen, zelfs. Maar welke game speel je terwijl Hero van Bonnie Tyler door je speakers schalt? Of Girl Crazy van Hot Chocolate?

Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dié game dus, zopas door uitgever Square Enix voorgesteld op een E3-persconferentie. Hoofdpersonage Peter ‘Star-Lord’ Quill heeft er zijn karakteristieke Walkman in op zijn kruin, het enige wat deze voormalige NASA-astronaut nog herinnert aan zijn jonge leven op Aarde. En net als bij de films geven de eightiesdeuntjes die hij op zijn mixtapes had staan deze nieuwe aanstaande gameklepper van Square Enix zijn muzikale kleur.

Volledig scherm De Guardians van links naar rechts: Gamora, Groot, Star-Lord, Rocket Raccoon en Drax. © Square Enix

Leiderschap

Guardians of the Galaxy wordt een game met een ensemblecast, net als pakweg Marvel’s Avengers, die andere game uit dezelfde superheldenfabriek, die Square Enix vorig jaar uitbracht. Maar in tegenstelling tot die voorganger kun je in Guardians of the Galaxy niét als Drax, Rocket Raccoon, Gamora of Groot spelen. Dat worden AI-gedreven medestanders in de strijd, die je in deze singleplayergame uitsluitend als Star-Lord zult spelen.

Het is een vreemde richting om in te slaan voor een game met personages die niet alleen zeer bekend zijn, maar waaruit iedere gamer ongetwijfeld ook zijn favorietje heeft. Maar, zeggen ze bij Eidos Montréal, de bedoeling voor deze game was, heel resoluut, om er eentje met een solide singleplayercampagne te maken. Een waarin de anderen wel meevechten, maar waarin je à la Mass Effect dat team moet aan- en bijsturen. Inclusief taaie beslissingen en speelbare dialoogscènes.

“Het is een game over leiderschap”, zegt game director Jean-Francois Dugas. “De Guardians zijn vijf personages die uniek, kleurrijk en eclectisch zijn. Sterke persoonlijkheden. Maar toch was het een natuurlijke klik voor ons om je daar maar één van te laten spelen. Als de leider moet je beslissingen nemen, en reageren op wat zij doen. Want het zijn natuurlijk wel allemaal personages met een eigen willetje, ook al kun je ze niet zelf besturen. Op die manier ben je veel meer een deel van het team dan wanneer je alle personages apart zou kunnen spelen. Je maakt het verhaal mét de Guardians mee.”

Volledig scherm De grote 'baddie' van de game, Lady Hellbender, vond nog niet haar weg naar de Marvel-films: ze komt recht uit de strips. © Square Enix

Eigen universum

Guardians of the Galaxy wordt door zijn makers betiteld als een actie-avonturengame, maar er zitten ook elementen uit roleplaying-games in: je tegenstanders hebben bijvoorbeeld een gezondheidsbalkje om te draineren, er is een xp-score, en de mogelijkheden van je personages kunnen van upgrades worden voorzien. “Maar het is een avonturengame, geen rpg”, zegt Dugas. “We wilden het systemisch licht genoeg houden om niet in de weg van het verhaal te komen. Dat is wat het uniek maakt, dus we wilden niet dat spelers de vertelling van het verhaal zouden missen terwijl ze op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun personage te upgraden. Het is er, zodat je wat variatie in je spel kunt steken, maar het overheerst niet.”

Wie overigens verwacht dat Guardians of the Galaxy zich in hetzelfde universum als Marvel’s Avengers afspeelt, nochtans een game die vorig jaar eveneens door Square Enix werd uitgegeven, zal wellicht bedrogen uitkomen, hoorden we van Dugas. ”Onze game speelt zich af in ons eigen universum, dat we hebben gecreëerd op basis van tachtig jaar verhalen in de Marvel-strips. Het kosmische Marvel-universum, met zijn eigen decors, planeten en personages.”

Volledig scherm De Guardians komen in de vreemdste decors terecht, waar ze ook de meeste kleurrijke gedrochten tegenkomen. © Square Enix

Bekijk ook: