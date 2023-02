Nieuwe ‘Final Fantasy’ wordt – eindelijk - toegankelijk

Wat het creatieve brein achter een blockbustergame als ‘Final Fantasy XVI’ zo’n hele dag doet? “Ik sta om 8.30 op”, zegt Naoki Yoshida. “Daarna kom ik om een uur of elf op kantoor aan. Meetings voornamelijk, met de afzonderlijke teams van ‘Final Fantasy XIV’ (waarachter hij eveneens de creatieve kracht is, RMe) en ‘Final Fantasy XVI’, en vergaderingen met het bestuur .”

Oké, best wel een rustig jobje, denk je meteen.

“Die meetings zijn om ongeveer 22 uur afgelopen.”

Euh?

“En daarna begint het eigenlijke werk pas: ik bekijk de ideeën van de teams en speel de nieuwe builds. Tot een stuk in de nacht. Meestal ben ik rond 3 uur ’s ochtends thuis, en lig ik een half uur later in mijn bed.”

Volledig scherm Beeld uit ‘Final Fantasy XVI’. (Disclaimer van uitgever Square Enix: De inhoud die op het scherm wordt weergegeven is afkomstig van een speciale versie die is gemaakt voor de media om te ervaren. De inhoud kan afwijken van de uiteindelijke versie.) © Square Enix

Ze zagen er dan ook, met een streep jetlag erbij na een lange vlucht vanuit Japan, niet al te uitgeslapen uit, de drie kopstukken achter de productie van ‘Final Fantasy XVI’, toen we hen spraken in het Mondrian-hotel in de Londense hipsterwijk Shoreditch. Maar er staat een enorme druk op de heren: Square Enix, het Japanse videogamelabel dat Yoshida-san en main director Hiroshi Takai al meerdere decennia op de loonlijst heeft staan, heeft de meeste van zijn westerse franchises (zoals, met name, ‘Tomb Raider’) in de uitverkoop gezet. En nu moeten de klassieke titels – waaronder dus ‘Final Fantasy’, dat ongeveer even oud is als het bedrijf zelf – een breder, wereldwijd cachet krijgen. Voor deze game werd daarom Ryota Suzuki binnengehaald, eerder bekend van actietopper ‘Devil May Cry 5’, die zich over de vechtgameplay van ‘Final Fantasy XVI’ buigt. Maar ook de wereld die de designers achter de game hebben geschapen moet wat breder sporen.

Volledig scherm Uw Dienaar in Londen met de creatieve krachten achter ‘Final Fantasy XVI’: van links naar rechts Ryota Suzuki, Naoki Yoshida, Hirosi Takai en Koji Fox. © Wiebe Van der Werk

Koude oorlog

Zoals bij iedere andere genummerde aflevering van de ‘Final Fantasy’-reeks is ook de wereld van Valisthea, waar de actie van de game zich zal afspelen, een oord dat volledig vers van de tekentafel komt, met gloednieuwe personages, accenten en verhalende motieven. Valisthea bestaat uit zes verschillende naties, die elk worden beschermd door een ‘Eikon’: een reusachtig, mystiek wezen, waarin de voornaamste held van iedere natie zichzelf kan transformeren wanneer er stront aan de knikker komt. En ja, die kòmt er natuurlijk.

Dankzij die macht van de Eikons heerste er een eeuwenlange gespannen vrede – of, zo je wilt, een koude oorlog – tussen de verschillende natiestaten van Valisthea. Maar die wordt plotseling doorbroken wanneer hoofdpersonage Clive Rosfield op wraakqueeste gaat na de moord op zijn jongere broer Joshua. Die laatste was tot voor zijn dood de ‘Dominant’ van het hertogdom Rosaria, dat dus al snel centraal komt te staan in een serie intriges die het einde van die broze vrede inluiden.

Zo oerklassiek de fantasiewereld van ‘Final Fantasy XVI’ is, zo snedig is ook de gameplay, merkten we toen we zelf een paar uur uit de game speelden. De ontwikkelaars bij Square Enix’ Creative Business Unit III bouwden – zo vroegen ze ons om te onderstrepen – een speciale versie speciaal gemaakt voor onze demo, met een inhoud die kan verschillen van de finale versie. Maar hij geeft wel een goeie staalkaart van hoe het hele vechtsysteem in elkaar zit.

Volledig scherm Beeld uit ‘Final Fantasy XVI’. (Disclaimer van uitgever Square Enix: De inhoud die op het scherm wordt weergegeven is afkomstig van een speciale versie die is gemaakt voor de media om te ervaren. De inhoud kan afwijken van de uiteindelijke versie.) © Square Enix

Snedig hakken

Voor iemand die een ‘Final Fantasy’-game gewend is, is het even wennen. Niet voor niets zit de maker van ‘Devil May Cry 5’ achter de gameplay: ze is gladjes en impactvol, iets heel anders dan de aanvallen die je in de klassieke ‘Final Fantasy’-games uit een klassiek menu moest kiezen. Dat maakte van ‘Final Fantasy XIII’ (eind 2009) een wat vreemde eend in de bijt, waarna voor delen XIV en XV voor een hybride werd gekozen tussen lekker vlotte actie en methodische, tactische gameplay. Maar nu is ook dat van de baan: vanzelfsprekend moet je je wapens en uitrusting verbeteren, maar de kern van het spel is onverdroten inhakken op je tegenstander tot die niet meer kikt.

Volledig scherm Beeld uit ‘Final Fantasy XVI’. (Disclaimer van uitgever Square Enix: De inhoud die op het scherm wordt weergegeven is afkomstig van een speciale versie die is gemaakt voor de media om te ervaren. De inhoud kan afwijken van de uiteindelijke versie.) © Square Enix

Square Enix zet zichzelf daarmee in een lastig lijkende spagaat tussen de trouwe fans van de reeks en een nieuw publiek dat dringend moet worden aangeboord. Maar de makers van de game zijn ervan overtuigd dat dit de enige relevante manier is om naar de toekomst van de franchise te kijken.

“Het is duidelijk dat het moderne publiek naar meer actievolle real-time-gameplay neigt ”, zegt Hiroshi Takai. “Gamers vandaag willen directe feedback. Hoe je het ook draait of keert: een role playing game met een vechtsysteem dat gebaseerd is op commando’s spreekt een kleinere groep spelers aan. En we willen net zo ruim mogelijk gaan met ‘Final Fantasy XVI’.”

Volledig scherm Beeld uit ‘Final Fantasy XVI’. (Disclaimer van uitgever Square Enix: De inhoud die op het scherm wordt weergegeven is afkomstig van een speciale versie die is gemaakt voor de media om te ervaren. De inhoud kan afwijken van de uiteindelijke versie.) © Square Enix

Geen ‘easy mode, maar…

Yoshida verwoordt het, iets verderop in het gesprek, nog wat feller: “We kunnen met ‘Final Fantasy’ teren op een grote schare hardcorefans, maar het is moeilijk geworden om nieuwe fans te vinden. Ooit was dit een gameserie die iedereen op release gewoon kocht. Maar ze is geëvolueerd naar een reeks waarin een groot deel van het potentiële publiek niet meer geïnteresseerd is. Ik wil ‘Final Fantasy’ toegankelijker maken voor gamers die zijn opgegroeid met actiegames, met shooters zelfs: ‘Final Fantasy XVI’ moet een game voor iedereen worden.”

Volledig scherm Beeld uit ‘Final Fantasy XVI’. (Disclaimer van uitgever Square Enix: De inhoud die op het scherm wordt weergegeven is afkomstig van een speciale versie die is gemaakt voor de media om te ervaren. De inhoud kan afwijken van de uiteindelijke versie.) © Square Enix

Natuurlijk: ook snoeiharde actiegames worden niet door iedereen evenredig gesmaakt. Maar om ook dàt element toegankelijk te maken voor iedereen bedachten de speldesigners het concept van de Timely Accessories: items waarmee je je personage kunt uitrusten, en die hem hele combinaties van aanvallen automatisch laten uitvoeren. “Het is geen easy mode”, zegt Ryota Suzuki. “We zien het eerder als een tweak aan onze vechtsystemen voor spelers die het eerder doen voor het verhaal. Het is een manier om datgene wat je doet in ‘Final Fantasy XVI’ stijlvol te laten voelen zonder dat je er al het werk voor moet doen.”