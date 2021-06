Nieuwe F1-game wordt nog meer eentje voor nieuwe spelers

Er worden al Formule 1-videogames gemaakt sinds de Atari-tijden, maar de serie die al sinds 2009 met veel trots het officiële zegel van de F1-competitie draagt is die van het Britse Codemasters. Dat gamebedrijf, dat zich specialiseerde in racegames en onder meer ook rallytitels DiRT en Grid uitbrengt, werd sinds het de F1-licentie in huis heeft kind aan huis bij de organisatie, de teams en de circuits, en brachten alle componenten die het fysische realisme van hun games ten goede moeten komen beter en beter in kaart.

Gevoel voor realisme

Op het tarmac van de circuits die spelers rijden in de game zijn soms de kleinste oneffenheden te zien, onder meer dankzij satellietdata die Codemasters tot zijn beschikking kreeg. En ook de interne werking en de fysica van de wagens wordt met een steeds verfijnder gevoel voor realisme gesimuleerd.

Volledig scherm Zeker nu de F1-reeks onder de vleugels van EA zit, luidt de verwachting dat toekomstige titels de opwinding van de sport zullen leveren zonder dat de speler noodzakelijk door een lang leerproces moet. © Electronic Arts

“Deze keer hebben we extra aandacht besteed aan het schademodel en aan de banden”, zegt Lee Mather, game director van F1 2021. “Bij die laatste hebben we erg veel stilgestaan bij de manier waarop ze scheuren gaan vertonen bij langdurig gebruik op het circuit. Dat is dus een component die weer wat dichter zal staan bij échte bandenfysica. Verder hebben we meer tijd dan in een doorsnee jaar doorgebracht bij de teams. Die hadden, door de coronalockdowns, meer tijd voor ons dan anders.”

Volledig scherm De nieuwe game heeft een versie voor zowelo de 'new-gen'-consoles (PlayStation 5 en Xbox Series) als 'last-gen'-toestellen (PlayStation 4 en Xbox One). © Electronic Arts

Eindelijk voor iedereen

Sinds editie 2019 is F1 meer de kaart van toegankelijkheid beginnen te trekken. Dat was toen een noodzakelijke ingreep, want de serie was bekend geworden voor de nogal veeleisende handelbaarheid van de wagens op het circuit: je moest al een ware fan zijn van de sport, en bereid zijn om wat te oefenen, om succes te hebben in de game. Sinds enkele jaren is Codemasters veel meer ‘hulplijntjes’ gaan inbouwen, waarbij de AI van de game onder meer wat mee stuurt in de bochten.

Volledig scherm Ook nachtelijke ritten zitten vanzelfsprekend in het pakket. © Electronic Arts

“Dat hebben we nog wat uitgebreid bij deze editie”, zegt Mather. “Onze game is plezierig voor beginnende spelers, terwijl het simulatie-element tegelijkertijd ook beter is geworden, die twee hoeven elkaar niet tegen te spreken. Ervaren gamers, die kicken op de pure simulatie, kunnen alle hulplijnen natuurlijk ook gewoon uitzetten.”

Volledig scherm Vanzelfsprekend bevat 'F1 2021' ook alle data van het lopende Formule 1-seizoen. © Electronic Arts

Grote plannen

Heeft de nog duidelijkere hang naar toegankelijkheid misschien iets te maken met het feit dat F1 2021 de eerste game uit de reeks is die op de markt komt onder het label van Electronic Arts, de Amerikaanse videogamereus die Codemasters eind vorig jaar overnam voor de aanzienlijke som van 1,2 miljard dollar (985 miljoen euro)? Nee, zegt Mather, “want we waren al ver voor de overname met de ontwikkeling van F1 2021 bezig. Wel speelde de richting die we de komende jaren willen inslaan met de reeks mee in het feit dat er een goeie culturele fit is tussen ons en EA. Ze hielden van onze toekomstplannen met F1, die we dankzij de overname kunnen versnellen.”

F1 2021 verschijnt op 16 juli voor alle consoleplatformen en de pc.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.