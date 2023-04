Nieuwe draagbare spelconsole ROG Ally gaat concurrentie aan met Steam Deck

Hyperpopu­lai­re videogame ‘Elden Ring’ krijgt een uitbrei­ding

FromSoftware, de ontwikkelaar van het populaire videospel ‘Elden Ring’ heeft op Twitter aangekondigd dat het een nieuwe uitbreiding zal krijgen. De uitbreiding ‘Shadow of the Erdtree’ is momenteel in ontwikkeling, maar een releasedatum is nog niet bekend.