Nieuwe ‘Assassin’s Creed: Valhalla’-uitbreiding heeft speeltijd van volwaardige game

games Dawn of Ragnarök , de nieuwe uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla die in maart volgend jaar wordt gelanceerd, zal vijfendertig uur duren, zegt uitgever Ubisoft. Dat is verrekt lang voor een brok extra content. Maar het wordt in zekere zin ook een heel ander soort game, die de vertelling resoluut van historisch correcte scifi naar pure fantasy trekt.

Nee, het is nog niet afgelopen voor Assassin’s Creed: Valhalla. Als allereerste aflevering in de langlopende reeks krijgt de game een tweede seizoen van extra downloadbare content. Dat begint met Dawn of Ragnarök, een – hou je vast – vijfendertig uur durende uitbreiding die verder het rijk van de Noorse mythes verkent. Sinds Origins (2017) ontpopte Assassin’s Creed zich tot een reeks actie-rpg’s (roleplayinggames) met een verhaallijn van een uur of zestig, die je makkelijk honderd tot tweehonderd uur kunnen kosten om alle content te spelen. Maar daarvoor besloegen games uit de serie maximaal een uur of dertig om het einde van hun verhaallijn te bereiken. De nieuwe uitbreiding, die op 10 maart beschikbaar wordt, heeft dus een speeltijd die langer is dan ooit een volledig nieuwe game duurde.

“Er was gewoon een lange lijst van dingen die we nog wilden doen”, zegt producer Jose Azaria. “En wellicht nog een langere lijst van dingen die de fans wilden. Ook moet je begrijpen: wanneer spelers een nieuwe game beginnen te spelen, zoals Valhalla, hebben wij al een jaar of twee met die personages doorgebracht. We zijn daar gehecht aan geraakt. We kwamen bovendien tot een idee waarmee we zo goed als al die nieuwe ideeën in één coherent geheel konden brengen.”

Volledig scherm © Ubisoft

Fantasygame

Dat geheel is, kort door de bocht, een nieuwe fantasygame binnen Assassin’s Creed: Valhalla. In de originele game kon Eivor al een – euh – trip naar de Noorse godenwerelden Asgard en Jotunheim ondernemen, waar ze – nu wegduiken, want er komt een spoiler aan – ontdekte dat ze een soortement van reïncarnatie is van Odin, de god van oorlog en wijsheid. In Dawn of Ragnarök moet ze op een soortgelijke queeste gaan om haar zoon Baldr te redden, die werd ontvoerd en nu ergens opgesloten zit in Svartalfheim, het rijk van de dwergen. Lach niet, want Dvergr zijn gewoon een onderdeel van de Noorse mythologie. Je reist dus – al dan niet met behulp van bepaalde geestverruimende substanties – naar dat nieuwe territorium, waar je ook nieuwe magische krachten krijgt.

Volledig scherm © Ubisoft

Zoals de Hugr-Rip, een armbeschermer waarmee je de krachten van gevallen vijanden opslorpt. Ook kun je in dit onderdeel van Valhalla veranderen in je raaf, zodat je er spectaculaire sluipmoorden mee kunt begaan. Verder kun je je wapens van destructieve ijsmagie voorzien, en kun je teleporteren met je boog.

Volledig scherm © Ubisoft

Keren ook terug: de Jotnars, die ijselijke reuzen die doortastende spelers misschien al weren tegengekomen in Jotunheim. Nieuwe vijanden zijn de Muspels, vurige wezens uit het rijk Muspelheim, aangevoerd door de vuurgigant Surtr, die wellicht de grootste tegenstander wordt die Eivor – sorry, Odin in dit geval – ooit tegenover zich heeft gehad.

Volledig scherm © Ubisoft

Mythische tijdperken

Volgens Azaria trekt Dawn of Ragnarök gewoon een lijn door die een jaar of vijf geleden al is uitgezet met Origins, en een jaar later werd vervolgd met Odyssey. De drie afleveringen hebben één ding gemeen: mythologie – en dus magie – speelt er een cruciale rol in. “Wanneer je je inwerkt in de Egyptische, Griekse en Noorse cultuur is het heel moeilijk om de mythologie te scheiden van het dagelijkse leven”, zegt hij. “Alles wat iemand uit in die tijd doormaakte vanaf het moment dat hij opstond totdat hij ging slapen – aspiraties, dromen, levensdoelen – hield verband met mythes. Dus zò vreemd is het niet om die nu, net als de harde geschiedenis, in de games te vatten.”

Bekijk ook: