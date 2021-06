Nieuw videogamelabel Prime Matter: dit zijn hun games

Koch Media, het bekt gewoon niet als videogamemerk. Wellicht daarom nam het Duitse mediabedrijf deze hoogtijperiode in de videogamesector te baat om de nieuwe, blitsere naam van zijn spellenafdeling voor te stellen. Deze week zou normaal gezien de Electronic Entertainment Expo, veel beter gekend als E3, plaatsvinden in Los Angeles, een evenement dat nu vervangen is door meerdere losstaande mediamomenten van grote gamemerken. Waarbij Prime Matter zich dan ook wil scharen. Deep Silver, dat andere gamelabel van Koch Media dat onder meer de Saints Row- en Dead Island-reeksen uitgeeft, blijft overigens gewoon bestaan.

Uit het aanbod van meer dan twaalf games die nu onder de vlag van Prime Matter zitten, onthielden we vooral deze vijf:

1. Payday 3

Verschijnt: 2023

Klaar voor, zoals ontwikkelstudio Starbreeze het noemt, de “ultieme bankroofgame”? Dan zul je nog moeten wachten tot 2023, want dat is het releasejaar dat het Zweedse bedrijf vooropstelt voor dit langverwachte vervolg. Maar Koch Media investeerde meer dan 50 miljoen euro in de ontwikkeling en marketing van de game, dus je kunt er donder op zeggen dat dit een van de prijsbeesten wordt in het aanbod van Prime Matter. Je kruipt opnieuw met meerdere spelers (het totale aantal dat tegelijk een de slag kan werd niet genoemd) achter het masker van de Payday-bende, en plant en pleegt samen overvallen in een “sociaal Hollywoodiaans heist-universum”.

Volledig scherm De Payday-bende. © Prime Matter

2. Dolmen

Verschijnt: 2022

Wat denk je wanneer je iemand een horrorgame hoort aankondigen met hommages aan griezelschrijver H.P. Lovecraft en designer H.R. Giger (de man die onder meer het monster uit Alien creëerde)? Yep, je denkt vooral: “daar zijn ze weer.” Maar toch ziet Dolmen, een game waaraan het Braziliaanse gamebedrijf Massive Work Studio al een jaar of vijf bezig is, er veelbelovend creepy uit. “Dolmen toont hoe genadeloos het universum kan zijn buiten onze bekende parameters”, zegt producer Larissa Villard.

Volledig scherm 'Dolmen' belooft een behoorlijk creepy third-person-actiegame te worden. © Prime Matter

3. Echoes of the End

Verschijnt: nnb

Vanuit IJsland komt deze “verfrissende aanpak van het adventuregenre” op ons af. De titel is nog een voorlopige werktitel, maar slaat op een verhaal waarin de met bovennatuurlijke krachten behepte krijgster Ryn (Aldís Amah Hamilton, wellicht bekend uit tv-reeks The Valhalla Murders) door een fantasywereld reist die meteen – en vrij pertinent zelfs - aan Dragon Age zal doen denken. Benieuwd of ze erin zullen slagen om toch hun eigen ding te doen, daar in Reykjavik.

Volledig scherm Wie 'The Valhalla Murders' volgt op tv, zal een oude bekende zien in deze game. © Prime Matter

4. Encased

Verschijnt: september

Het isometrische rollenspel, gebaseerd op klassiekers als de twee eerste Fallout- of Baldur’s Gate-games, maakte enkele jaren geleden een remonte mee, waarop Encased nog wat verder probeert te bouwen. Het geeft precies de vibe van die classics weer, maar dan in een seventies-sciencefictiondecor dat onder meer aan tv-reeksen als Blake’s 7 doet denken: retrofuturisme troef dus, met een postapocalyptische toets. Maar ook, belooft de Russische studio Dark Crystal Games, de charme, de humor en het charisma van die rpg-oudjes.

Volledig scherm 'Encased' wil ouderwets 'turn-based' plezier leveren.? © Prime Matter

5. King’s Bounty II

Verschijnt: 24 augustus

In 1990 verscheen King’s Bounty op inmiddels vergeten spelcomputers als de Commodore Amiga. Het was een turn-based-rollenspel, waarin verplaatsingen over de plattegrond zich voltrokken als een soort dobbelspel, en gevechten plaatsvonden op een soortement van schaakbord. De game werd een voorloper van de inmiddels langlopende Heroes of Might & Magic-serie, maar krijgt deze zomer, dertig jaar na datum, eindelijk zijn eigen sequel op moderne hardware.

Volledig scherm King's Bounty II: je hebt er maar 30 jaar op moeten wachten. © Prime Matter

