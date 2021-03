Nieuw seizoen van Fortnite introduceert tembare dieren

Einde Zero Crisis-verhaal

In de trailer die het seizoen aankondigde werd de nadruk gelegd op het Zero Crisis-verhaal. Zero Crisis is een spelmodus waarbij spelers in de rol van Agent Jones een aantal missies voltooien die volgens de ontwikkelaar de realiteit zoals wij die kennen verandert. In de trailer is een deel van dit verhaal uitgelicht, en is te zien dat Jones zich richt op het enorme portaal wat in het midden van de map te vinden is.