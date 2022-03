Nieuw PlayStation Plus-abonnement met streaming en extra games kost 17 euro per maand

playstationSony heeft drie vormen van abonnementsdienst PlayStation Plus gepresenteerd. Het abonnement komt in drie varianten: Essential, Extra en Premium, die respectievelijk 8,99, 13,99 en 16,99 euro kosten. Met het Extra-pakket kunnen spelers 400 PS4- en PS5-games downloaden.

De nieuwe abonnementen zijn vanaf juni te gebruiken, zegt Sony. Het bedrijf behoudt PlayStation Plus zoals dat nu bestaat, maar herdoopt het “PlayStation Plus Essential”. Spelers krijgen daarbij nog steeds twee gratis games per maand, cloudopslag voor savegames en een online multiplayer. Ook de prijs van dat abonnement blijft met 8,99 euro hetzelfde.

Daarnaast komen er twee nieuwe abonnementen beschikbaar: PlayStation Plus Extra en Plus Premium. Met Extra kunnen spelers games downloaden. Dat kan uit een selectie van 400 PS4- en PS5-spellen, zegt het bedrijf. Sony maakt nog niet bekend welke games daar allemaal bij zitten, maar spreekt over enkele relatief recente games. Het bedrijf noemt in ieder geval ‘Death Stranding’, ‘God of War’, ‘Spider-Man’, ‘Spider-Man: Miles Morales’, ‘Mortal Kombat 11’ en ‘Returnal’. Het Extra-abonnement kost 13,99 euro per maand of 100 euro per jaar.

Er komt ook een PS Plus Premium-abonnement beschikbaar voor 16,99 euro per maand of 119,99 per jaar. Daarmee kunnen spelers ook 340 games van de PlayStation 3 streamen. Daarnaast komt er een “catalogus van geliefde klassiekers” beschikbaar voor zowel streaming als downloads van games voor de originele PlayStation, de PS2 en de PSP. Verder is het mogelijk om trialversies te spelen om te kijken of een game voldoet aan de verwachtingen van spelers.

Het bestaande PlayStation Now-pakket verdwijnt. Gebruikers daarvan worden automatisch overgezet naar een Premium-abonnement zonder extra kosten. Met het abonnement hoopt Sony een tegenhanger te maken van Microsofts Game Pass voor de Xbox.

