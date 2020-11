Niet zo realistisch, wel verdomd cool: Need For Speed III: Hot Pursuit is terug met remaster

gamesEr zijn veel Need For Speed- titels. Maar echt, belachelijk veel. Wie alle games uit de franchise sinds het begin in huis heeft gehaald, kan nu zijn of haar vijfentwintigste deel aan de verzameling toevoegen. Dat is een volledige plank van een Billy-kast. De brede versie.

Zoals te verwachten valt bij een dusdanig uitgebreide catalogus, is niet elk spel van even hoge kwaliteit. Voor elke Most Wanted bestaat er helaas ook wel ergens een Pro Street. Eén van de meest memorabele escapades echter, is zonder twijfel Need For Speed III: Hot Pursuit (en daarbij aansluitend Hot Pursuit 2, wat dan op zich eigenlijk weer Need For Speed 6 was maar zelfs in 2002 had iedereen de telling al lang opgegeven).

Het was de eerste keer dat er niet louter geracet kon worden, maar dat de speler tijdens dat racen ook op de hielen werd gezeten door de politie. Een geniale zet die de races meteen een pak uitdagender maakte en sindsdien in zo goed als elke sequel van de partij was. Tussen Hot Pursuit 2 en Hot Pursuit 3 zaten naast acht jaren ook nog tien andere titels, dus werd deel drie maar weer gewoon Hot Pursuit gedoopt. En het is van die Hot Pursuit dat er nu een remaster verschenen is. Om dus nog maar eens te zeggen: er zijn écht belachelijk veel Need For Speed-games.

Volledig scherm © EA

Verdomd cool

Misschien wel de voornaamste reden waarom de 2010-versie van Hot Pursuit zo’n geslaagd spel was, zit ‘m in de aanpak van ontwikkelaar Criterion, die daarvoor hoge ogen gooide met Burnout. Want hoewel er nog steeds met echt bestaande doch voor de meeste mensen volstrekt onbetaalbare sportwagens kon gereden worden, lag de nadruk allerminst op realisme en geloofwaardig rijgedrag maar wel op oogverblindende snelheden en zo spectaculair mogelijke crashes. Een peperdure Porsche, Maserati of Lamborghini tegen 280 per uur in de prak rijden is misschien niet de beste tactiek om races te winnen, maar het is wel verdomd cool om te zien.

Volledig scherm © EA

Verwacht dus geen diepgaande simulatie à la Gran Turismo of Forza, maar wel een pure arcaderacer. Hier geen eindeloze menu’s om de meest geschikte bandenspanning of de hoogte van de spoiler te bepalen. De enige optie waar je rekening mee moet houden als je een bolide hebt gekozen is de kleur van het chassis. En dan is het de baan op in een van de handvol beschikbare evenementen. Naast de gebruikelijke races tegen zowel andere wegpiraten en de politie als de klok, gooit de singleplayermodus nog een paar leuke afwisselingen op de formule in de mix. Zo kan je ook als de arm der wet net proberen de racers van de weg te rammen en krijg je na een tijdje de beschikking over ‘wapens’ zoals spijkerstrips en wegversperringen. En zoals het een racegame betaamt, levert elke overwinning de nodige punten op waarmee je dan weer nieuwe uitdagingen, nog flitsendere racemonsters en extra’s kan vrijspelen.

Volledig scherm © EA

Online

De hoofdmoot van Hot Pursuit speelt zich echter online af, want racen tegen je vrienden is per slot van rekening nog altijd leuker dan op je eentje. Waar de meeste online games je beperken tot de onlinedienst van de console waarop je speelt, beschikt Hot Pursuit over crossplay. Hierdoor kunnen zowel PlayStation 4-, Xbox One- als Switch-gamers de strijd met elkaar aangaan, wat de aantrekkingskracht en levensduur aanzienlijk ten goede komt.

Als remaster is het spel geslaagd, maar niet op alle vlakken met evenveel glans. Naast het basisspel uit 2010 bevat deze versie ook alle DLC die toentertijd is verschenen, en uiteraard de nodige grafische verbeteringen. En daar wringt het schoentje toch een beetje, want hoewel de virtuele auto’s duidelijk een stevige poetsbeurt gekregen hebben, zijn de landschappen waar je doorheen vlamt niet meteen indrukwekkend te noemen en ook de lichteffecten durven bij momenten hun leeftijd verraden. Het is jammer dat er niet evenveel aandacht naar deze aspecten gegaan is als naar de wagens zelf, maar zeg nu zelf: wie heeft er tijd om op de omgeving te letten als je volop een politiepatrouille probeert te ontwijken met de 1700 PK van een Koenigsegg van een paar miljoen euro.

