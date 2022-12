Niet voor tere zieltjes: vijf dingen die je moet weten over ‘The Callisto Protocol’

1 / Zelfde maker als ‘Dead Space’

Het is moeilijk om ‘The Callisto Protocol’ en ‘Dead Space’, waarvan er overigens in januari een remake verschijnt, los van elkaar te zien: ze hebben hetzelfde donkere, claustrofobische ruimtedecor waarin een eenzaam hoofdpersonage moet afrekenen met vreselijke griezels. Maar beide games werden ook gemaakt door één en dezelfde persoon: Glenn Schofield was in 2008 verantwoordelijk voor de blauwdruk van de originele Dead Space najaar 2008. “Er zijn natuurlijk gelijkenissen, want het zijn beide scifi-horrorgames en ik zit erachter”, gaf Schofield toe tijdens afgelopen Gamescom. “Maar er zijn ook grote verschillen. Het hoofdpersonage in deze game praat veel, bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Beeld ui 'The Callisto Protocol'. © Krafton

2 / Eenzaam hoofdpersonage

In ‘The Callisto Protocol’ bestuur je Jacob Lee (Josh Duhamel), de piloot van een eenzaam cargoschip, in 2320. Hij strandt in Black Iron Prison, een detentiecentrum op de Jupiter-maan Callisto. Waar er natuurlijk iets heel sinisters is misgegaan, waardoor er ineens lillende wangedrochten achter hem aan zitten. Maar ook een mysterieuze gedetineerde (vertolkt door Karen Fukuhara uit tv-reeks The Boys) die op miraculeuze wijze de gruwelen heeft overleefd.

Volledig scherm Beeld ui 'The Callisto Protocol'. © Krafton

3 / Bijzonder smerige monsters

De verschrikkingen die je naar het leven staan in ‘The Callisto Protocol’ spruiten voort uit een mislukt experiment. En de monsters – ooit menselijke ongelukkigen – zien er bijzonder smerig uit. Heel apart is dat de monsters muteren waar je bij staat. En bij iedere nieuwe mutatie worden ze gevaarlijker. Vooral de snel groeiende uitsteeksels van die ondode gedrochten amputeren is de boodschap.

Volledig scherm Beeld ui 'The Callisto Protocol'. © Krafton

4 / Variatie in gameplay

De gameplay in ‘The Callisto Protocol’ draait niet alleen rond actie: je kunt sluipen of een frontale mêlée-aanval inzetten, en vooral je zwaartekrachtwapen GRP – makkelijker ‘Grip’ genoemd – wordt wellicht een belangrijk middel om je te verweren. Je kunt het vergelijken met de ‘Gravity Gun’ uit de ‘Half-Life’-games: alles in je onmiddellijke omgeving, inclusief dus je monsterlijke vijanden, kan ermee van de grond worden gelicht, en vervolgens in het decor worden gekeild. In de draaiende molens van het ventilatiesysteem, bijvoorbeeld. Of je gebruikt ze als levend schild, tenminste totdat ze zodanig aan tripjes getrokken zijn dat ze je niet meer als beschutting kunnen dienen.

Volledig scherm Beeld ui 'The Callisto Protocol'. © Krafton

5 / Speel ‘m met 3D-audio

‘The Callisto Protocol’ komt uit op de huidige én vorige generatie gameconsoles, en zal op al die platformen waar mogelijk ook gebruik maken van 3D-audiosystemen: Dolby Atmos op de Xbox Series- en Xbox One X-consoles, Sony’s eigen 3D Audio op de PlayStation 5. Ineens je rug vol krijgen van zo’n kliederende wanschepsels: het krijgt toch een extra dimensie wanneer je ook hun geluid ineens achter je hoort.