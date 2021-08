Netflix test games uit in Polen: volledig inbegrepen in abonnement

games Welk ga­me-abonnement is het beste? Onze expert wikt en weegt

16 juli Videogamemerken hebben al jaren een abonnementsformule waarbij je zo veel games als je wilt speelt voor een vaste prijs per maand, maar het gebruik ervan is pas dit jaar in een stroomversnelling geraakt. De vraag is alleen: welke neem je? Hier zijn de zes belangrijkste tegenover elkaar, telkens met hun plus- en minpunten.