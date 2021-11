Netflix biedt nu ook games aan

3 kinderen over Squid Game: “Als ik schrik had gekregen, was ik naar mama gegaan." Zo bescherm je je kind tegen televisie­ge­weld volgens mediapeda­goog

De laatste weken is er veel te doen rond televisiegeweld en het effect op minderjarige kinderen. De aanleiding was - en is nog steeds - ‘Squid Game’, de Koreaanse horrorreeks waarin verliezers van kinderspelletjes op een gewelddadige manier sterven. De 16+-reeks werd bekroond tot de populairste Netflix-serie ooit, maar heeft ook een donker kantje. Want steeds meer minderjarigen spelen het bloederige concept na in de realiteit. Is zo’n gewelddadige serie dus wel zo gezond voor minderjarige kijkertjes? Een mediapedagoog geeft uitleg. “De gevoeligheid van een kind voor dergelijk geweld hangt af van een aantal factoren.”

29 oktober